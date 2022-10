Stel, je smartphone is kapot of je wilt een reservetoestel.Wwat is dan de allergoedkoopste smartphone ter wereld? Kies in ieder geval niet deze, want dat is waarschijnlijk ook de allerslechtste…

De vlaggenschiptoestellen ,zoals de iPhone 14 en de Samsung S22 Ultra, worden steeds duurder en duurder. Maar gelukkig zijn er ook nog genoeg telefoons te kopen die heel goedkoop zijn en toch nog redelijk wat functionaliteiten bieden.

Dus zit je op zwart zaad en heb je echt een nieuwe telefoon nodig, of wil je gewoon zo min mogelijk geld uitgeven aan een smartphone? Lees dan verder.

Wel moet je bij een goedkope smartphone natuurlijk wel goed uitkijken of de technische specificaties aansluiten bij wat je nodig hebt. Om een lage prijs te bereiken moet de fabrikant compromissen sluiten. Vaak zijn dat de juist de dingen die je terug wilt zien in jouw smartphone. Hieronder beschrijven we een telefoon waar dat wel heel erg fout is uitgepakt. Gelukkig is deze telefoon niet in Nederland te koop.

De allergoedkoopste smartphone ter wereld blijkt ook een van de de allerslechtste

De goedkoopste smartphone ter wereld is echt ontzettend slecht. Bron Amazon.in

De allergoedkoopste smartphone ter wereld is waarschijnlijk de Shivansh ismart Super Mario, op Amazon India te koop voor 2990 roepies, ongeveer 36 euro. Voor dit bedrag krijg je een toestel met Android 9, 2 GB geheugen en 16 GB opslag, ondersteuning voor 2G en een hilarisch slecht promofilmpje.

Waarschijnlijk is dit de enige telefoon ter wereld met “jio sim”, bij andere telefoons bekend als dual sim. Maar dat is nog niet alles. Er wordt ook nog eens een prachtig setje bijgeleverd waarmee je alle simkaarten in de gastvrije sleuven van dit wonder der techniek kan prakken.

De Indiase kopers van deze Trabant onder de telefoons zijn zonder uitzondering extreem verontwaardigd over de slechte kwaliteit van dit ding.

Na drie uur moet je deze telefoon al weer opladen. En dat is nog niet alles. Zo bleek de batterij bij een gebruiker al binnen 10 dagen niet meer te werken. Waarschijnlijk is de Shivansh iSmart Super Mario dus niet alleen de allergoedkoopste, maar ook de allerslechtste smartphone ter wereld.

Gelukkig worden dergelijke ontzettend slechte telefoons in Nederland niet verkocht. Wel betaal je hier natuurlijk bijna twee keer zoveel voor het allergoedkoopste model.