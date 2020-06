De Apple App Store fix die miste tijdens WWDC 2020

Foto @Apple

Apple komt met een fix kwa beleid voor de Apple App Store die niet in de WWDC presentatie voorkwam, maar wat verandert er echt voor ontwikkelaars?

Apple’s eigen conferentie voor ontwikkelaars, WWDC 2020, zag de introductie van onder andere iOS 14 en MacOS Big Sur. Tegelijkertijd begon Apple CEO Tim Cook met een statement over discriminatie als reactie op de Black Lives Matters-beweging. Maar ondanks de inhoudelijke aankondigingen en principiële standpunten, ging de iPhone-maker niet in op de App Store controverse. Die lijkt verrassend genoeg tenminste gedeeltelijk stilletjes aan opgelost te zijn.

Ontwikkelaars krijgen meer mogelijkheden

Apple maakt het beleid in de virtuele winkel App Store wat soepeler voor ontwikkelaars. Dat blijkt uit een blogpost en dus niet uit de presentatie van gisteren. Ontwikkelaars van apps kunnen voortaan in beroep gaan tegen een beslissing van Apple, bijvoorbeeld als ze verbannen zijn uit de App Store. Sterker nog, zelfs de richtlijnen van de virtuele winkel mogen voortaan betwist worden.

Die verandering heeft verder toepassing op nieuwe versies van apps en niet de oude. Dat klinkt een beetje abstract, maar het is duidelijk een reactie op een controverse rondom de app Hey. Die app mocht niet meer geüpdatet worden omdat deze de gebruiksvoorwaarden had geschonden. Ook al is dat het geval, dan kunnen bugfixes voortaan toch uitgebracht worden voor versies die al beschikbaar zijn via de App Store.

Apple App Store onder vuur

De laatste week staat de Apple App Store stevig onder vuur. Een app genaamd Hey stuurde klanten naar een website om te betalen voor de service. Dat in plaats van via de App Store. Waarom? Zodat de app geen 15 tot 30% van de inkomsten hoeft af te staan aan Apple. Maar dat accepteerde Apple niet en ze weerhielden de app van het installeren van nieuwe updates. Dat zorgde voor veel controverse rondom de praktijken in de App Store.

Na veel kritiek is Apple een beetje bijgedraaid en zijn nu dus zelfs de fundamentele regels van de App Store aangepast. Zoals beschreven mogen ontwikkelaars zelfs in beroep gaan tegen de algemene gebruikersvoorwaarden. Apple lijkt dus meer in te zetten op transparantie en eerlijkheid tegenover ontwikkelaars.

Gaat Apple echt wat veranderen?

Maar wat dat in de praktijk precies gaat betekenen, moet nog blijken. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend in hoeverre Apple een klacht van een ontwikkelaar zal accepteren en dus daadwerkelijk de voorwaarden zal veranderen. Ze kunnen het mogelijk maken dat ontwikkelaars klachten indienen. Maar in hoeverre zal Apple luisteren?

Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat ze deze zomer – wanneer het nieuwe beleid van start gaat – talloze klachten krijgen over het percentage dat ontwikkelaars moeten betalen bij in-app aankopen. Maar ik zie Apple niet zo snel het percentage verlagen gezien ze honderden miljarden verwerken. Kortom, het moet nog maar blijken of het nieuwe beleid praktisch wat gaat veranderen voor ontwikkelaars. Het is in elk geval wel een leuk gebaar.