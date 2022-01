De auto krijgen we niet, maar dit horloge kan wel de jouwe zijn

Heb je toch nog het gevoel dat je ergens deel van uitmaakt. Met het Citizen Nissan Z horloge.

Helaas pindakaas. De nieuwe Nissan Z, de opvolger van de 370Z, komt niet naar Nederland. Zelf importeren vanuit de Verenigde Staten is altijd een mogelijkheid, maar dat is financieel bijzonder onverstandig. Heb je toch warme gevoelens voor de Nissan Z, dan is dit nieuwe uurwerk van Citizen misschien wat voor je.

De modelnaam Citizen AT8185-89E en AT8185-97E (het zijn in feite twee modellen) is niet heel aantrekkelijk. Maar het verhaal erachter wel. Citizen heeft het horloge bedacht ter ere van de komst van de nieuwe Nissan Z. Het design van het uurwerk is geïnspireerd op het uiterlijk van de coupé. Zo ook de gele en blauwe kleuren bijvoorbeeld. Erg leuk gedaan.

De Citizen AT8185-89E en AT8185-97E betreffen een zender gestuurde kwartsuurwerk. Het horloge is uitgerust met de Eco-Drive unit van Citizen. Dat betekent dat je geen batterij hoeft te vervangen. En hoewel de Nissan Z niet naar Europa komt, kun je gewoon Europese tijden aflezen op de AT8185-89E en AT8185-97E. Ook van de regio’s Japan, China en de Verenigde Staten overigens.

Er worden slechts 1.700 stuks gemaakt van het Citizen Nissan Z horloge. De prijs ligt op 2.495 dollar. Bestellen kan via de webshop van Citizen en leveringen vinden vanaf 14 maart plaats.