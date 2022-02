De belangrijkste features van de nieuwe Galaxy S22-serie op een rijtje

Het moment waarop de nieuwe Samsung Galaxy S-serie verschijnt komt steeds dichterbij.

Volgens een woordvoerder van Samsung worden de S22, de S22 Plus en de S22 Ultra op 9 februari gepresenteerd en liggen de toestellen vanaf 24 februari in de winkels. Wat hebben de nieuwe Samsung Galaxy S22 smartphones voor ons in petto?

Kleiner display voor een makkelijke bediening, ook met één hand

Samsung rust de nieuwe Samsung Galaxy S telefoons waarschijnlijk uit met een 6,1 inch beeldscherm voor het instapmodel, een 6,5 inch beeldscherm voor de S22 Plus en een 6,8 inch beeldscherm voor de S22 Ultra. De beeldschermen zijn hiermee kleiner dan die van hun voorgangers, maar dit heeft als voordeel dat de telefoons ook met één hand makkelijker te bedienen zijn.

De beeldschermen van de S22 en de S22 Plus krijgen een AMOLED beeldscherm van hoge kwaliteit. De S22 Ultra wordt uitgerust met een QHD+ beeldscherm, zodat je scherm extra helder is. Alle beeldschermen krijgen een verversingssnelheid van 120Hz om soepel te scrollen.

Vier camera’s op het toestel

Over de camera’s is bekend dat de S22 en de S22 Plus aan de achterkant een primaire camera krijgen van 50 megapixel, een ultragroothoeklens van 12 megapixel, een telefotocamera van 10 megapixel, waarmee je tot drie keer zonder kwaliteitsverlies in kan zoomen. Ook heeft de smartphone een selfiecamera van 10 megapixel.

De S22 Ultra krijgt een nog betere primaire camera van 108 megapixel. Net als de twee minder uitgebreide modellen, heeft de Ultra ook een ultragroothoeklens van 12 megapixel. De telefoon krijgt twee 10 megapixel telefotocamera’s, waarbij je met de een drie keer in kan zoomen en met de ander 10 keer. De selfiecamera wordt met 40 megapixel sterk verbeterd ten opzichte van de voorganger.

Dual Pixel Pro technologie en Samsung ISOCELL beeldsensor

Samsung zou gebruikmaken van de eigen Dual Pixel Pro technologie, de reeds bekende Samsung ISOCELL GN1 of ISOCELL GN2 beeldsensor en de nieuwe ISOCELL GN5 beeldsensor. Met deze beeldsensoren kun je scherpe foto’s maken van hoge kwaliteit. Ook kun je er zowel in Full HD, 4K en 8K video’s mee maken, die zo uit de bioscoop lijken te komen.

De prijs van de nieuwe S22-modellen

De Samsung Galaxy S22 prijs verschilt niet veel met die van de voorgangers. De S21 kostte bij de introductie € 849,-, de S21 Plus € 1.049,- en de S21 Ultra € 1.249,- Naar verluidt krijgen de toestellen uit de S22 reeks dezelfde prijs.