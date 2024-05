De belangrijkste updates over streamingdiensten in mei 2024

Disney+ kondigde aan dat ze voor het eerst winst hebben gemaakt, heeft HBOO de streamingdienst vernieuwd en kondigt Netflix opnieuw een prijsverhoging aan.

Disney+ uit de rode cijfers

Voor het eerst sinds de oprichting van Disney+, heeft het platform winst weten te maken. Het bedrijf maakte in het afgelopen kwartaal een winst van 47 miljoen dollar, omgerekend zo’n 43,6 miljoen euro. Dit is onder andere te danken aan een wereldwijde toename van het aantal abonnees, van in totaal bijna zes miljoen extra abonnees. Ook is de populariteit van Hulu – eigendom van Disney – in de VS enorm toegenomen.

Echter wist Disney+ niet alleen successen met zijn streamingdiensten. De sporttak waar onder andere ESPN+ onder valt, leed maar liefst 65 miljoen dollar verlies. Alles bij elkaar opgeteld wordt er nog steeds 18 miljoen dollar verlies gedraaid. Ondanks het significante bedrag, betreft dit een stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen leed het bedrijf namelijk een verlies van 659 miljoen dollar.

Vernieuwde streamingdienst HBO Max

Op 11 juni gaat HBO Max zijn vernieuwde streamingdienst lanceren. In deze nieuwe dienst brengt het platform bestaande diensten – zoals Discovery+ en Eurosport – samen in een nieuwe app met veel nieuwe functionaliteiten. Hieronder valt een Sport add-on waarmee je onder andere UFC, Grand Slam tennis en de grote wielerrondes live kunt kijken.

Naast de nieuwe app komen er ook drie nieuwe abonnementsvormen. We zetten alvast op een rijtje wat je kunt verwachten, ondanks dat de exacte prijzen nog niet bekend zijn gemaakt.

Basic met reclame: Stream content tegen een lagere prijs met reclame tussendoor. Je kunt met dit abonnement streamen op 2 apparaten tegelijkertijd waarbij content alleen beschikbaar is in Full HD-resolutie.

Standaard: Je kunt met dit abonnement streamen op 2 apparaten tegelijkertijd, waarbij content beschikbaar is in Full HD-resolutie. Daarnaast kan je tot wel 30 downloads opslaan om content ook offline te kijken.

Premium: Je kunt met dit abonnement streamen op 4 apparaten tegelijkertijd in Full HD of 4K-resolutie met Dolby Atmos geluid, indien beschikbaar. Ook kan je tot wel 100 downloads opslaan om ook offline te kijken.

Netflix kondigt prijsverhoging aan

Waar Netflix voor het laatst in 2021 zijn prijs verhoogde, is nu te lezen in het helpcenter van de streamingdienst dat de prijs van een basisabonnement wordt verhoogd naar 8,99 euro per maand. Een standaardabonnement wordt met twee euro verhoogd naar 13,99 per maand en een premiumabonnement wordt met drie euro verhoogd naar 18,99 euro per maand.

Netflix zegt dit te doen om te kunnen investeren in nieuwe inhoud en producties. Dit is dus ook in het belang van Netflix-gebruikers. Hoe veel nieuwe en welke content gebruikers precies kunnen verwachten, is niet bekend gemaakt.