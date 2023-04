De beste 1 april grappen uit de techwereld

1 april grappen zijn een geliefde traditie in een groot deel van de wereld. ook verschillende tech-giganten lieten zich van hun grappige kant zien.

Waarschijnlijk wel de allerbeste 1-aprilgrap van 2023 is wel die van de Nederlandse camerawinkel Kamera Express. Ze ontwikkelden een linkshandige versie van de Sony A7RV, de Sony A7LV. Met behulp van een 3D printer maakten ze een linkshandig prototype. Deze lieten ze beoordelen door een linkshandige reviewer. Vanzelfsprekend was deze daar maar wat blij mee.

Maar helaas lijkt het erop dat Sony voorlopig nog niet van plan is om een linkshandige camera te ontwikkelen. Jammer, want er zijn behoorlijk wat linkshandige mensen, één op de tien is linkshandig. Dus misschien wordt deze één aprilgrap toch serieuzer dan het lijkt. Ook de selfiestick begin als een chindogu, een Japanse kunstvorm van absurde technologie….

Tinder bant foto’s met gevangen vissen

Veel vissende mannelijke Tindergebruikers plaatsen een profielfoto met daarbij hun grootste vangst ooit, in de hoop daarmee wat vrouwelijk schoon binnen te hengelen. Dit valt doorgaans bij de dames wat minder in de smaak. Reden voor de populaire datingsite om een ludieke inhaker te bedenken en met de hashtag #bereel gebruikers op te roepen geen foto’s met hun hengelsport-trofee meer te plaatsen.

Duolingo begint ‘love language’ realityshow

De populaire taalapp Duolingo kondigt aan om een reality show te beginnen, waarbij singles bij elkaar geplaatst worden die elkaars taal niet spreken. De bedoeling van de show is elkaars ‘love language‘ te leren spreken.

Geen 1-april grap van Google

Microsoft verbande al eerder 1-april grappen. De reden is dat deze vaak verkeerd uitpakken. Zo daalde de beurskoers van Tesla 7% toen Elon Musk grapte dat Tesla op het punt stond failliet te gaan. Dat was een dure grap, dus.

De medewerkers van Google is het lachen ook wel vergaan, nu er massaontslagen volgen. De plotselinge populariteit van ChatGPT en zoekmachine Bing heeft er flink ingehakt. Waar vorige jaren dingen als de corona-epidemie reden waren om geen grappen te maken bij de zoekgigant, werkt nu het massaontslag waarschijnlijk nogal drukkend op de jolige stemming.