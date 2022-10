Wat zijn de beste Android VPN apps om regioblokkades te ontwijken en websites te bezoeken die vanuit jouw land verboden zijn?

Waarom een Android VPN app best handig is

Bedrijven en overheden worden er steeds beter in om aan de hand van jouw IP vaststellen wie jij bent en waar je vandaan komt. Soms is dat handig, maar vaak betekent het dat je niet bij bepaalde inhoud kan of dat er allerlei privégegevens van je op worden geslagen. Het kan je voorkomen door een VPN te gebruiken.

Handig voor het ontwijken van regioblokkades

Wil je bijvoorbeeld een Amerikaanse website bezoeken? Dan wil nog wel eens gebeuren dat je deze niet vanaf de Europese Unie kan bezoeken. Dat komt omdat niet iedere website-eigenaren er zin in heeft om het iets wat de toestemmingsvenster te tonen, als er cookies worden geplaatst. De makkelijke oplossing is dan geofencing van de Europese bezoekers. Ook zijn er vaak aan een land of regio gebonden auteursrechtclaims, die met geofencing worden ontweken.

Ook zijn er bepaalde websites die vanaf Nederland geblokkeerd zijn, zoals de Russische propagandazenders RT.com en Sputniknews. Je kan het sterk gekleurde en vaak leugenachtige nieuws op deze sites beter met een strooiwagen zout nemen. Maar de onderwerpen zijn vaak wel interessant. Zo kan je verder zoeken naar informatie over dingen, bijvoorbeeld nieuws uit Centraal Azië en Brics, die in de westerse media onderbelicht worden.

De bescherming van een VPN is goed, maar niet volmaakt. Zo houdt je internet service provider wél logs bij. Wees dus, ook met een Android VPN app, het beste voorzichtig.

Wat zijn de beste Android VPN apps?