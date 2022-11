De beste apps om het WK 2022 te volgen

Sport- en voetballiefhebbers opgelet: het WK voetbal komt eraan! Klaar voor bloedstollend spannende wedstrijden, recordaantallen goals en verschillende doelpuntenmakers?

WK in het kort

Eén van de meest gestelde vragen: wanneer vindt het WK plaats? Sinds de historie van dit toernooi is het de eerste keer dat het niet in de maanden juni en juli plaatsvindt, maar in november en december. Op zondag 20 november 2022 begint het WK voetbal om 17 uur Nederlandse tijd. Qatar en Ecuador zullen het in de openingswedstrijd tegen elkaar opnemen. Het WK vindt voor het eerst sinds de geschiedenis plaats in een Arabisch land, namelijk in Qatar.

Onze sportminister Conny Helder zal donderdag naar Qatar gaan om het wereldkampioenschap te bezoeken. Als Nederland verder komt in het WK, zal ook onze koning Willem-Alexander hoogstwaarschijnlijk afreizen naar Qatar.

Wil je het WK volgen? In dit artikel lees je de beste apps om het WK voetbal 2022 te volgen, vanaf je smartphone.

De WK App 2022 – Beste app met algemene WK info

Het hele speelschema, informatie over wedstrijden en de live scores en standen in de verschillende poules kun je vinden in de overzichtelijke en gebruiksvriendelijke WK App 2022. Nooit een uitslag missen? Zet dan je notificaties aan om de tussenstanden en uitslagen binnen te krijgen.

Bij deze app is het daarnaast ook mogelijk om geld in te zetten op wedstrijden. Zet geld in op de ploeg die volgens jou gaat winnen. Je wordt dan automatisch doorgeleid naar Toto.

De WK app 2022 downloaden op Google Play, kan via deze link. Voor Apple iPhone en andere Apple iOS apparaten, kun je deze link gebruiken.

NOS – Beste app met alle belangrijke informatie

Sinds afgelopen 17 november heeft de NOS zijn speciale pagina FIFA WK voetbal 2022 live gezet. Je kunt hier terecht voor alle informatie over het toernooi. Mis nooit meer het speelschema, verdiep je in het nieuws over diverse selecties, samenvattingen en het allerlaatste nieuws. Uiteraard zal het Nederlands Elftal extra worden uitgelicht.

De NOS app is te downloaden op Google Play via deze link. Wanneer je gebruik maakt van het Apple besturingssysteem, is deze app te downloaden in de App store via deze link.

OddsBeater – Beste WK vergelijker app

Klaar voor de bloedstollend spannende WK wedstrijden? Vergelijk records en aantallen goals van verschillende doelpuntenmakers, van alle gespeelde wedstrijden op OddsBeater.nl.

Om jou te voorzien van alle informatie en wedkansen, werkt Oddsbeater samen met bekende bookmakers zoals TOTO, bet365, Unibet en Circus. Zo zie je in één oogopslag waar je de hoogste odds kunt krijgen voor een wedstrijd, voordat deze begonnen is.