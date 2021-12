De beste apps van 2021 uit de App Store zijn bekend!

App Store

We gebruiken veel apps tegenwoordig en wij weten welke het meest populair zijn in 2021 via de App Store.

Apple heeft bekend gemaakt wat de beste apps van 2021 zijn. De winnaars van de App Store Award 2021 zijn ook bekend, met erkenning van de 5 beste apps die gebruikers hebben geholpen om persoonlijke passies aan te boren, creatieve mogelijkheden te ontdekken, nieuwe mensen en ervaringen te leren kennen en gewoon plezier te hebben. Zeker dat laatste is in deze corona tijden niet onbelangrijk. De winnaars zijn ontwikkelaars die overal vandaan komen. Gekeken is naar uitzonderlijke kwaliteit, innovatieve technologie, creatief ontwerp en positieve culturele impact.

Winnaars App Store Awards

Tien jaar na het App Store-debuut herhaalt Toca Life World de kunst van spelen en zelfexpressie voor kinderen. De ontwikkelaars achter DAZN hebben de lokale sportcultuur wereldwijd in de schijnwerpers gezet zodat iedereen ervan kan genieten, terwijl Carrot Weather de beste meteorologische voorspellingen – en het geestige karakter erachter – naar de polsen van de gebruikers bracht via een smartwatch. Alle 5 de winnaars staan hieronder.

iPhone App van het jaar: Toca Life World, van Toca Boca.

iPad App van het jaar: LumaFusion, van LumaTouch.

Mac App van het jaar: Craft, van Luki Labs Limited.

Apple TV App van het jaar: DAZN, van DAZN Group.

Apple Watch App van het jaar: Carrot Weather, van Grailr.

Beste App Store apps 2021

Apple heeft een top 10 gemaakt van de gratis iPhone apps in Nederland. De nummer 1 en 2 zijn geen verrassingen. Iedereen heeft deze apps wel op een of ander moment moeten gebruiken.

1. CoronaCheck

2. DigiD

3. WhatsApp Messenger

4. Microsoft Teams

5. Google Maps

6. Instagram

7. YouTube: Watch, Listen, Stream

8. TikTok

9. Scanner voor CoronaCheck

10. Spotify New Music and Podcasts