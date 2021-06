De beste autofilms op Netflix, Prime en Disney - Apparata

Je hebt één van de drie grote streamingsdiensten Netflix, Amazon Prime of Disney+, en je wil een lekkere autofilm bekijken. Dan zouden wij de films in dit artikel als aanrader op jouw lijstje willen zetten.

De bioscopen zijn weer open, dus je kunt weer de deur uit voor films. Lekker op een groot scherm in een goede stoel genieten van aankomende films is weer mogelijk.

Streamen

Maar hoe erg is dat nodig? Met een abonnement op een streamingsdienst heb je het hele assortiment op één overzicht, op je eigen tv, pc of telefoon en welke stoel zit er nou lekkerder dan je eigen luie stoel? Het enige nadeel is dat je je eigen popcorn moet opruimen, maar verder kun je best leuke films op je streamingsdienst(en) ontvangen.

Autofilms

Overzichten en nieuws wat betreft films vind je voldoende op deze website, maar wij hebben even een aantal leuke autofilms opgespoord via de meest populaire streamingsdiensten: Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Het kan zijn dat je een aantal al gezien hebt – de ‘obvious choices’ worden namelijk meegenomen, evenals een paar buitenbeentjes en leuke films voor je kind, of het kind in jezelf. Zonder extra gekkigheid, de keuzes.

De hele Fast and Furious serie (Netflix/Prime)

Wat ooit begon als autofilms met actie, is nu een actiefilm met auto’s. Twee straatracende broekies in heftig gemodificeerde Japanse auto’s ga je niet echt meer vinden, maar voor simpel vermaak zijn de Fast and Furious films erg leuk. Deel 9 is binnenkort te zien, waarschijnlijk eerst in de bios, maar deel één tot en met acht staan allemaal op zowel Netflix als Amazon. Daar kun je dus wel even zoet mee zijn. Hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson en in de eerdere delen Paul Walker.

Ford vs Ferrari (Prime)

Er zijn genoeg races die echt zijn gebeurd, waar genoeg materiaal in zit voor een actiefilm. Eén van die races is Le Mans in 1966. Daar kwam dan ook in 2019 een bijzondere actiefilm over uit, met Matt Damon als Carroll Shelby in hun avontuur om als underdog de grote naam Ferrari te verslaan. Ondergetekende hoorde van een niet-autofanaat dat zelfs hij van de film genoot, dus zo ver als autofilms gaan kun je hem ook bekijken als je er niks vanaf weet. Ford vs Ferrari staat op Amazon Prime.

Rush (Prime)

Een titanenstrijd in de Formule 1 uit 1970, verfilmd in een soortgelijke film als Ford vs Ferrari. Het gaat om de toen wereldsterren in de F1 Niki Lauda en James Hunt en hun rivaliteit. Daniel Brühl heeft de rol van Lauda op zich genomen, terwijl Avengers-bekendheid Chris Hemsworth de rol van James Hunt vertolkt. Gebaseerd op een echt verhaal dus. Kijken doe je ook in dit geval op Amazon Prime.

Italian Job (Netflix)

Eentje uit de categorie ‘oud maar goud’. De kans is groot dat je deze al gezien hebt, maar wie de briljante Italiaanse goudroof met Mini Coopers als vluchtauto’s nog eens wil zien, kan dat doen op Netflix. Of ‘ie in de categorie ‘autofilms’ past is discutabel, hij staat erbij omdat de Mini Coopers toch wel synoniem zijn komen te staan voor deze film. Het gaat trouwens om de remake uit 2003 met onder meer Mark Wahlberg en Charlize Theron. Volgens sommigen niet zo goed als het origineel, maar daarvoor moet je bijbetalen op Prime Video.

Fangio (Netflix)

Oké, dit is meer documentaire dan speelfilm, maar als het gaat om een anderhalf uurtje mooie beelden en een verhaal, dan is Fangio zeker de moeite waard. Het gaat natuurlijk om Juan Manuel Fangio, één van de eerste wereldsterren uit de Formule 1 die door grootheden als Ayrton Senna aangedragen werd als de grootste held uit de sport aller tijden. Een inkijkje in Formule 1 in zijn eerste dagen en het verhaal van Fangio. Te zien op Netflix.

OVERDRIVE (Netflix)

Veel autofilms zijn gebaseerd op Fast and Furious, of in ieder geval soortgelijk. Zo ook OVERDRIVE. Twee enthousiastelingen die hun geld verdienen door het stelen van auto’s, worden gepakt door een topcrimineel. In ruil voor vrijheid moeten ze hem helpen met de grootste roof aller tijden: het stelen van een Ferrari 250 GTO. Ze stellen een crew samen om deze roof uit te voeren. Een lekker standaard verhaal, maar genoeg actie met auto’s om jezelf een dagdeel te vermaken. Beschikbaar op Netflix.

Asphalt Burning (Netflix)

Een Noorse film die wordt gezien als ‘de Noorse Fast and Furious’. Spot u ook een trend? Desalniettemin is het leuk dat de actie zich ook eens afspeelt op bekende plekken, niet in de laatste plaats de Nürburgring. Een beetje een buitenbeentje, maar voor simpele actie en bekende circuits en plekken in Europa is het een leuke film, die je kunt zien op Netflix.

Alle delen van Cars (Disney+)

Oké, deze zullen je kinderen het leukst vinden, maar als het om autofilms gaat kun je niet om de film die letterlijk ‘Cars’ heet heen. Pixar kent een lange tijdlijn met alles wat zij een gezicht hebben gegeven, in dit geval dus een wereld die bestaat uit auto’s. Als je autofanaat bent is het echter een geniale film met een tal van referenties aan bekende autocoureurs en andere autotaferelen. Mochten je kinderen (of jij, wij oordelen niet) meer willen: er is ook een deel 2 en 3. Ook al blijft het origineel degene waar de petrolheads die opgroeiden met Cars, de beste herinneringen aan hebben. Beschikbaar op Disney+.

Alle delen van Herbie (Disney+)

De laatste bungelt een beetje tussen volwassen- en kinderfilm in. Herbie: Fully Loaded (het eerste deel) volgt het verhaal van een Volkswagen Kever die leeft. Hij wordt in noodlottige staat overgenomen door een meisje (gespeeld door Lindsey Lohan) en blijkt op magische wijze wonderen te kunnen verrichten. En ja, het eindigt met deze Kever die het opneemt tegen NASCAR-auto’s op een oval. Er zijn meer delen van de film, trouwens. Je moet maar zien of je hem niet te kinderachtig vindt, en anders hebben je kinderen iets leuks te kijken op Disney+.