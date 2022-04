In maart klaagden we dat het aantal nieuwe films op Netflix niet veel soeps was, april 2022 is niet veel beter.

Netflix heeft het toevoegen van nieuwe films opmerkelijk genoeg niet op het prioriteitenlijstje staan. Ook deze maand is het aantal nieuwe films die toegevoegd worden aan de bibliotheek bijzonder matig.

Desalniettemin brengen we ze je. Het lijstje met de beste films. Veel kijkplezier! En bevalt het niet wat je ziet? Gelukkig hebben we ook nog Disney+, HBO Max, Amazon Prime en noem ze maar op.

A Beautiful Mind – 1 april

Dit met een Oscar bekroonde drama gaat over het leven en werk van de beroemde econoom John Forbes Nash Jr., een briljante man die werd geplaagd door geestesziekte.

Tiger & Bunny: The Rising

Een nieuwe eigenaar ontregelt Tiger en Barnaby’s partnerschap. Ondertussen krijgt de stad te maken met incidenten die gelijkenissen vertonen met een legendarische vloek.

Tiger & Bunny: The Beginning – 1 april

In een wereld waarin superheldenwerk is gecommercialiseerd, moet de oudere held Wild Tiger met de jonge, arrogante Barnaby Brooks Jr. samenwerken om een dief te stoppen.

I See You – 20 april

Een rechercheur in een kleine stad zoekt naar een vermist kind, terwijl zijn gebroken gezin wordt geteisterd door een kwaadaardige kracht die hij in zijn huis ontdekt.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in april 2022!