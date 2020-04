De beste films op Netflix in april

Zin in een filmpje? Dit zie je deze maand op Netflix.





We moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Grote kans dat jij Netflix al helemaal hebt leeg getrokken. Tijd om in de gaten te houden wat deze nieuwe maand heeft gebracht of nog gaat brengen dus. In dit artikel geven we je een overzicht van de beste films die naar Netflix komen in april. Want je hoeft niet altijd het volledige aanbod van films en series op Netflix te weten.

3 april – Coffee & Kareem

Een onbekwame agent uit Detroit probeert een band op te bouwen met de grofgebekte jonge zoon van zijn vriendin terwijl ze een criminele samenzwering onthullen.

10 april – The Main Event

Met de speciale krachten van een magisch masker veroorzaakt een jonge WWE-fan chaos wanneer hij het in een worstelwedstrijd opneemt tegen een intimiderende rivaal.

10 april – American Reunion

De hele vriendengroep komt terug naar East Great Falls voor hun 10-jaarlijkse schoolreünie. Iedereen vertelt over de goede oude tijd, met de beangstigende gedachte in het achterhoofd dat ze nu geen losbollige tieners meer zijn. Jim en Michelle hebben een klein zoontje en Jim weet nog niet goed hoe hij zich moet gedragen als vader.

10 april – Sixteen Candles

Samantha’s familie heeft haar zestiende verjaardag vergeten. Precies een dag die perfect voor haar zou kunnen zijn als Jake Ryan haar nou eens zou zien staan..

10 april – The Breakfast Club

De atleet, de nerd, de crimineel, de prinses en de mafkees doorbreken de sociale barrières van high school als ze moeten overblijven op zaterdag.

10 april – Jaws 2

Amity Island is net bijgekomen van de dodelijke haaienaanvallen wanneer de politiechef bang is dat alles weer opnieuw begint vanwege vermiste duikers en een bootongeluk.

10 april – Jaws 3

Wanneer een jonge witte haai in een themapark terechtkomt, houdt de manager deze als nieuwe attractie, maar zijn boze moeder zorgt al snel voor dood en verderf.

10 april – Jaws: The Revenge

Na weer een dodelijke aanval van haaien heeft Ellen Brody genoeg van Amity Island en verhuist naar het Caribisch gebied. Maar daar volgt een grote witte haai haar. .

10 april – Meet Joe Black

Als Magere Hein op bezoek komt, doet een steenrijke mediamagnaat er alles aan om nog een paar dagen extra te kunnen leven.

10 april – Ouija

Wanneer de jonge vrouw Debbie op tragische wijze om het leven komt, proberen haar vrienden door middel van een Ouija-bord met haar in contact te komen. Ze komen echter in aanraking met een kwade geest en dan lopen zaken uit de hand.

13 april – Once Upon a Time in Hollywood

TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen.

17 april – Ocean’s 8

Debbie Ocean verzamelt een volledig vrouwelijke bemanning om een onmogelijke overval te plegen tijdens het jaarlijkse Met Gala in New York City. De vervreemde zus van Danny Ocean, Debbie, probeert de rooftocht van de eeuw uit te voeren tijdens het met sterren bezaaide jaarlijkse Met Gala in New York City.

24 april – Extraction

De missie van een geharde huurling wordt een louterende race om te overleven wanneer hij naar Bangladesh wordt gestuurd om de ontvoerde zoon van een drugsbaas te redden.

27 april – Late Night

Een gastheer van een talkshow op de late avond vermoedt dat ze binnenkort haar langlopende show zal verliezen.