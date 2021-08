Er zit weer genoeg lekkers tussen. Hier zijn de beste films op Netflix in augustus 2021

Van fantastische klassiekers tot wat recentere krakers. Genoeg keuze in het aanbod van deze maand. Het overgrote deel is vanaf 1 augustus, vandaag dus, te zien. Dat betekent dat je meteen een ruime keuze hebt met het aanbod van nieuwe films op Netflix in augustus 2021.

Creed – 1 augustus

De jonge Adonis Creed, zoon van Apollo Creed, wordt getraind door bokser Rocky Balboa, die inmiddels op leeftijd is. Hij riskeert alles voor een kans op de titel.

Failure To Launch – 1 augustus

Zijn ouders zijn het beu dat hun volwassen zoon thuiswoont. Ze huren een vrouw in die mannen op deskundige wijze uit huis duwt door hen verliefd te laten worden op haar.

Rush Hour 2 – 1 augustus

Als de Amerikaanse ambassade in Hongkong wordt gebombardeerd, nemen inspecteur Lee en rechercheur Carter het samen op tegen een internationaal misdaadsyndicaat.

The Great Gatsby – 1 augustus

Nick Carraway is gefascineerd door zijn mysterieuze en welgestelde buurman Jay Gatsby en is getuige van diens obsessieve liefde en tragische lot.

Ted 2 – 16 augustus

Om hun huwelijk te redden, besluiten Ted en Tami-Lynn om een baby te krijgen, maar ze hebben John’s hulp nodig om in de rechtbank te bewijzen dat Ted een persoon is en gekwalificeerd om op te voeden.

Dat waren ze. De beste films op Netflix in augustus 2021. Veel kijkplezier!