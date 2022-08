De beste films op Netflix in augustus 2022

Lekker. Voor deze maand heeft Netflix weer wat leuke films voorgeschoteld, dit zijn de toppers van augustus 2022.

De Netflix bibliotheek is groot, maar kan soms ook overweldigend met pulp zijn. Dan is het toch elke maand weer even uitkijken naar wat Netflix zoal toevoegt aan het aanbod. Want soms zit er best wat leuks tussen. Ook deze maand is het weer prima wat dat betreft op het gebied van films.

Netflix voegt in augustus 2022 een aantal leuke films toe. Onder andere klassiekers als The Mummy en Top Gun zijn te zien op de streamingdienst. Er is duidelijk een hoofdrol weggelegd voor Tom Cruise. Hij maakt voor het grootste gedeelte uit van de line-up van de films deze maand. Gaan we!

Top Gun – 1 augustus

Een afvallige piloot gaat naar een elite gevechtstrainingsschool waar hij te maken krijgt met hevige concurrentie, een verhitte romance en gevaar in de lucht.

Mees Kees – 1 augustus

Kees is een jonge, excentrieke en leuke vervangende leraar. Natuurlijk zijn de kinderen dol op hem. Hun nerveuze directeur is echter niet zo enthousiast.

The Mummy – 1 augustus

Na 3.000 jaar komt in de legendarische dodenstad Hamunaptra het gemummificeerde lichaam van Imhotep, door toedoen van een groep schattenjagers, opnieuw tot leven.

Mission Impossible – 1 augustus

Nadat zijn team werd verraden, haast een spion zich om de schuldige mol te vinden en te voorkomen dat een geheime lijst in verkeerde handen belandt.