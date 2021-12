Een overzicht van alle nieuwe films op Netflix in december 2021. Je ziet het hier!

Een nieuwe maand is aangebroken. Een feestmaand, zou je kunnen zeggen. Qua films zijn er weer een aantal leuke nieuwe titels toegevoegd aan de bibliotheek van Netflix. In dit artikel geven we je een overzicht wat zoal nieuw is. Je ziet het lijstje met de beste films op Netflix in december 2021 hieronder!

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – 1 december

Samen met April en nieuwkomer Casey komen de Ninja Turtles in actie nadat Shredder uit de gevangenis is ontsnapt en de wereld wil overnemen met de slechte Krang.

A Cinderella Story – 1 december

In deze moderne vertolking van het klassieke sprookje speelt Hilary Duff Assepoester, de middelbareschoolstudente Sam.

The Notebook – 1 december

Twee jonge geliefden worden in de jaren 40 uit elkaar gedreven door oorlog en klassenverschillen in deze vertolking van Nicholas Sparks’ best verkopende roman.

World War Z – 1 december

Een werknemer van de V.N. racet de wereld over om de verspreiding van een dodelijke zombiepandemie tegen te houden.

Tom And Jerry: The Movie – 1 december

Tom en Jerry, één van de beroemdste animatieduo’s ooit, zijn weer terug van weggeweest in dit magische avontuur vol muziek.

Elf – 1 december

Buddy de Elf ontdekt dat hij anders is dan de andere elfen van de Noordpool, dus reist hij naar New York om zijn echte vader te zoeken en wat kerstvreugde te verspreiden.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in december 2021!