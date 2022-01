Het complete overzicht van de beste films op Netflix in januari 2022. Je ziet ze, inclusief trailers, hieronder.

Fans van actiefilms kunnen hun lol op deze maand. Netflix heeft genoeg te beiden, van Spider-Man tot Mission Impossible. Het aantal nieuwe titels is niet overweldigend, dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Het volledige lijstje met de beste films op Netflix in januari 2022 check je hieronder.

The Prince & Me – 1 januari

Een hardwerkende studente uit Wisconsin valt voor haar arrogante, maar charmante klasgenoot, onbewust dat hij een Deense prins is die incognito naar de universiteit gaat.

Mission Impossible – Fallout – 1 januari

Ethan Hunt en zijn team moeten na een mislukte missie samenwerken met de CIA om de wereld te behoeden voor een nucleaire ramp.

Spider-Man: Homecoming – 8 januari

Peter Parker keert terug naar zijn oude leventje en gaat gewoon weer naar school. Maar dan biedt de komst van de Gier hem de kans om zichzelf te bewijzen als superheld.

The Crazies – 19 januari

De bewoners van een klein plaatsje in Kansas krijgen te maken met een vervuiling van hun watervoorziening. Stukje bij beetje beginnen de inwoners gestoord te worden…

Star Trek Beyond – 31 januari

Nadat een buitenaards wezen de Enterprise verwoest als wraak tegen Starfleet en de crew op een onbekende planeet strandt, moet kapitein Kirk een nieuwe aanval voorkomen.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in januari 2022!