De beste films op Netflix in juli (2020)

Welke nieuws films op Netflix in juli zijn de moeite waard? Dit is het aanbod.

Iedere maand voegt Netflix wel een leuke filmklassieker toe. Of het nu een bekende titel is die je aan vroeger doet denken, of een titel is die je stiekem nog moet zien. Wat dat betreft geeft de Amerikaanse streamingdienst je deze gelegenheid. Elke maand is er wel één of meerdere bekende films die aan de line-up worden toegevoegd. Dit is het nieuwe filmaanbod voor de maand juli.

1 juli – Insidious: Chapter 3

Als de helderziende Elise Rainier met tegenzin een tiener helpt contact te zoeken met haar overleden moeder, laat ze onbedoeld een demon vrijkomen die het meisje kwelt.

1 juli – Miami Vice

In een poging om de groep te identificeren achter een reeks recente moorden werken detectives Tubbs en Crockett undercover met een drugsdealer uit Zuid-Florida.

1 juli – Grease

John Travolta en Olivia Newton-John schitteren in deze musical over een vetkuif en het lieve meisje op wie hij verliefd wordt. Tot grote ergernis van zijn vrienden.

1 juli – San Andreas

Een verwoestende aardbeving treft Californië. Een helikopterpiloot en zijn aanstaande ex-vrouw moeten hun dochter redden voordat er een tweede komt.

1 juli – Catch Me If You Can

Frank W. Abagnale Jr. doet zich met succes voor als piloot, advocaat en arts – en dat alles voor zijn 21ste verjaardag!

9 juli – Step Up: All In

In dit vervolg op de streetdanceserie Step Up komen de rivalen bijeen in Las Vegas voor de ultieme danswedstrijd, met onder anderen de kampioenen uit de vorige films.

23 juli – The Nun

Een jonge non reist met een priester naar Roemenië om de geheimen te onthullen die verklaren waarom er een kwaadaardige geest rondspookt op een heilige plaats.