De beste films op Netflix in juli 2021 - Apparata

Heel veel gave nieuwe films op Netflix in juli 2021, je checkt ze allemaal in dit lijstje.

Klaar voor deze nieuwe maand? Ik dacht het wel als je kijkt naar het aanbod op Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft weer een aantal heerlijke (en bekende) titels toegevoegd aan het aanbod. De beste films op Netflix in juli 2021 hebben we voor je op een rijtje gezet. Het goede nieuws is dat al deze films sinds 1 juli live staan. Dat betekent dat je meteen kunt beginnen met kijken.

Disturbia – 1 juli

Een tiener is veroordeeld tot huisarrest en begint uit verveling zijn buren te bespieden. Hij ontdekt dat een seriemoordenaar wel heel dicht in de buurt is.

17 Again – 1 juli

Mike is een dertiger en een midlifecrisis nabij. Hij zou graag zijn jeugd overdoen, en die wens komt uit als hij wakker wordt en erachter komt dat hij weer 17 is.

Rumor Has It – 1 juli

Wanneer Sarah naar Californië reist om de bruiloft van haar zus bij te wonen, hoort ze het gerucht dat haar familie de echte inspiratie was voor ‘The Graduate’.

En ook deze films verschijnen op Netflix in juli 2021:

Clueless – 1 juli

Het leven van Cher verandert als er twee spetters verschijnen; een sexy nieuwe klasgenoot en een leuke ‘ex-stiefbroer’.

Mission Impossible – 1 juli

De leider van een spionageteam moet de hoofdverdachte, een dubbelspion binnen de CIA, zien op te sporen.

Bridget Jones’s Baby – 1 juli

Als de eeuwige single Bridget op 43-jarige leeftijd opeens zwanger is, moet ze erachter komen of ze wel klaar is om moeder te worden, en wie de vader van de baby is.

En dat waren de films op Netflix in juli 2021. Veel kijkplezier!