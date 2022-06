Het is een kort lijstje dit keer. De beste films op Netflix in juli 2022.

Karig, we kunnen het niet anders stellen. Zou de zomer een excuus zijn van Netflix om minder films toe te voegen in juli 2022? Normaal gesproken presenteren we iedere maand een mooi lijstje met nieuwe films die Netflix opneemt in het aanbod. Voor de maand juli is er iets geks aan de hand.

Geen vijf, zes of zeven films. Maar slechts twee nieuwe titels worden door Netflix toegevoegd aan de bibliotheek. Het gaat hier om Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life op 1 juli. De tweede titel is Hotel Mumbai, te zien op Netflix vanaf 18 juli.

Het is onduidelijk waarom Netflix zo weinig nieuwe films toevoegt in juli 2022. De hoop is natuurlijk dat het in augustus beter wordt. Netflix voegt wel vier eigen films toe in het aanbod van juli, maar in dit lijstje staat juist geen Original content van de Amerikaanse streamingdienst centraal. Desalniettemin check je het korte lijstje hieronder.

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life – 1 juli

De avontuurlijke Lara Croft bezoekt een onderwatertempel, waar ze een bol vindt met een kaart naar de mythische doos van Pandora.

Hotel Mumbai – 18 juli

Dit aangrijpende verhaal is gebaseerd op de aanslagen in Mumbai in 2008 en volgt de mensen en gebeurtenissen in het grote Taj Mahal Palace Hotel gedurende vier dagen van terreur.