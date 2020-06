Welke popcorn krakers aan films kun je in juni op Netflix zien?

Als jij fan bent van wereldberoemde filmklassiekers, dan zit je gebakken op Netflix in juni. De Amerikaanse streamingdienst brengt bijvoorbeeld twee Back To The Future-films naar het aanbod. En wat te denken van de misdaadfilm Scarface? Die moet je toch een keer gezien hebben. Deze maand krijg je daar de kans voor. Dit en meer zijn de beste films op Netflix in juni 2020.

1 juni – Transformers Age of Extinction

Vijf jaar na de verwoesting van Chicago ziet de mensheid alle robotten als vijand, totdat een alleenstaande vader en uitvinder er een repareert die de wereld kan redden.

1 juni – She’s Out of My League

Als de doodgewone Kirk verkering krijgt met de bloedmooie Molly, denken zijn vrienden dat de relatie geen stand zal houden. Kirk doet alles om Molly niet kwijt te raken.

8 juni – Bridget Jones’s Baby

Als de eeuwige single Bridget op 43-jarige leeftijd opeens zwanger is, moet ze erachter komen of ze wel klaar is om moeder te worden, en wie de vader van de baby is.

30 juni – Back To The Future

De excentrieke uitvinder Doc Brown verandert een DeLorean in een tijdmachine die per ongeluk zijn jonge vriend Marty McFly 30 jaar terug in de tijd stuurt.

30 juni – Back To The Future Part 2

Marty en Doc zijn er weer in dit vervolg op de kaskraker uit 1985. Het tijdreizende duo gaat naar het jaar 2015 om vijanden van de familie McFly een les te leren.

30 juni – Snow White & The Huntsman

In deze nieuwe kijk op het verhaal van Sneeuwwitje neemt het meisje het op tegen de boze koningin met vaardigheden die ze heeft geleerd van de jager die haar moest doden.

30 juni – Scarface

Al Pacino schittert als Cubaanse vluchteling Tony Montana, een drugsbaron in Florida. Hij maakt de fatale fout om high te worden van zijn eigen voorraad.