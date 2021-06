De beste films op Netflix in juni 2021 - Apparata

Juni 2021 is echt een topmaand voor films op Netflix. Er zit genoeg lekkers tussen dit keer.

Of je nu zin hebt in klassiekers of in een recente toppers. Netflix in juni 2021 heeft het je te bieden op het gebied van films. Bijvoorbeeld de komst van Joker (2019) is natuurlijk goed nieuws. Maar ook een moderne klassieker als Charlie’s Angels is welkom. Het volledige overzicht van de beste films op Netflix in juni check je hieronder.

The Girl On The Train – 1 juni

Een gekwelde gescheiden vrouw raakt van een afstand gefixeerd op een ogenschijnlijk ideaal stel tot een schokkende observatie haar in een ingewikkelde moordzaak sleept.

Joker – 5 juni

In 1981 moet Gotham City een worstelende, geesteszieke komische strijd aangaan. Zijn leven neemt een donkere, hartverscheurende wending nadat hij terughaalt naar aanvallers..

Captain Underpants: The First Epic Movie – 7 juni

De grappenmakers van groep 4, George en Harold, hypnotiseren hun humorloze schoolhoofd door te denken dat hij een superheld is met ondergoed.

Song One – 15 juni

Franny is wanhopig om haar comateuze broer Henry te bereiken. Ze geeft een boek met zijn songteksten aan James Forester, Henry’s favoriete zanger, om zijn aandacht te krijgen.

Charlie’s Angels – 15 juni

Privédetectives Dylan, Natalie en Alex moeten tussenkomen in de zaak van miljonair Eric Knox. De oprichter van Knox Technologies heeft een wetenschappelijke doorbraak gedaan die een ware ramp kan betekenen als die in de verkeerde handen terechtkomt.

The Book of Henry – 16 juni

Een 11-jarige zweert een nieuwe buurman te helpen waarvan hij vermoedt dat hij in gevaar is, en documenteert zijn inspanningen in een reeks schriftelijke bijdragen en audio-opnames.

En dat waren de films op Netflix in juni 2021. Veel kijkplezier!