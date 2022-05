Een nieuwe maand staat op het punt van beginnen. Wat zijn de beste films op Netflix in juni 2022?

Afgelopen maand was met een paar uitzonderingen niet heel super qua nieuwe films op Netflix. Enkele toppertjes waren er wel met John Wick en de nieuwe Jackass, maar daar is ook alles mee gezegd. Maakt Netflix het goed met een reeks nieuwe films in juni 2022? Oordeel zelf. Als we heel kritisch mogen zijn kijken we gauw uit naar wat juli te bieden heeft. In juni gaan we lekker buitenspelen.

The Wedding Planner – 1 juni

Bruiloftsplanner Mary Fiore wordt gered van een ongeluk door de man van haar dromen, helaas toevallig wel de verloofde van haar huidige cliënt.

Gold – 1 juni

Een ongelukkige, maar gedreven goudzoeker streeft naar roem en rijkdom. Samen met een mysterieuze geoloog gaat hij op zoek naar goud in Indonesië.

The Peanut Butter Falcon – 1 juni

Een man met het syndroom van Down loopt weg om zijn worsteldromen te verwezenlijken en gaat op avontuur met een nieuwe vriend, en een verzorger die hem achtervolgt.

Long Shot – 13 juni

Als Juan Catalan wordt opgepakt voor een moord die hij volgens hem niet heeft gepleegd, baseert hij zijn verdediging op de onbewerkte beelden van een populaire tv-serie.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in juni 2022!