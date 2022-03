De slechtste maand in maanden. Echt, het filmaanbod met de films op Netflix in maart 2022 stelt teleur.

Normaal gesproken kun je wel een reeks nieuwe films verwachten op Netflix in het aanbod van de nieuwe maand. Helaas valt het reuze mee dit keer. Maart is wat dat betreft een echte teleurstelling. Maar kop op. We geven je toch de lijst met de beste films op Netflix in maart 2022.

Mamma Mia! – 1 maart

Op het Griekse eiland Kalokairi raakt een alleenstaande moeder van streek als haar dochter drie van haar moeders ex-minnaars uitnodigt voor haar huwelijk.

Meskina – 5 maart

Dertiger Leyla heeft geen relatie en geen baan. Ze probeert haar eigen weg te vinden en zelf op zoek te gaan naar geluk, ondanks de koppelpogingen van haar familie.

The Adam Project – 11 maart

De tijdreizende gevechtspiloot Adam maakt een noodlanding in 2022 en gaat samen met zijn twaalfjarige ik op een missie om de toekomst te redden.

Bohemian Rhapsody – 15 maart

De zanger Freddie Mercury tart stereotypen en conventies met zijn band `Queen’. Na het verlaten van de band, komt Freddie nog eenmaal terug bij Queen voor een fenomenaal laatste optreden tijdens Live Aid.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in maart 2022!