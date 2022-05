De prioriteit voor mei 2022 ligt bij Netflix niet heel erg op films. Toch zijn er een aantal titels de moeite van het kijken waard.

Nog niet zo gek lang geleden kon je de nieuwste Jackass kijken in de bioscoop. Geplaagd door covid, verscheen de titel pas later op het witte doek dan Paramount aanvankelijk gehoopt had. Al vrij snel na release in de bios maakt de nieuwste Jackass zijn opwachting op Netflix.

Maar er is deze maand nog meer moois, bijvoorbeeld in vorm van John Wick. Tevens zien een aantal door Netflix geproduceerde films het licht in mei 2022. Kortom, er valt genoeg te kijken aan films om deze maand weer door te komen!

John Wick Chapter 2 – 1 mei

Door een eed uit het verleden moet John Wick tegen zijn wil een doelwit uitschakelen, waarna hij wordt verraden door zijn geldschieter.

Senior Year – 17 mei

Een cheerleader raakt in coma na een mislukte stunt. Na 20 jaar ontwaakt ze en keert ze als 37-jarige terug naar school om haar droom waar te maken: galakoningin worden.

F*ck de liefde – 20 mei

Te midden van verschillende huwelijksproblemen komen de levens en liefdesverhalen van diverse mensen samen. Ze zoeken nieuwe partners en andere aantrekkelijke kansen.

Jackass 4.5 – 20 mei

Aan de hand van onwaarschijnlijke, nooit eerder vertoonde beelden zie je hoe de crew van Jackass zijn laatste wilde stunts uitvoerde.

En dat waren ze. De beste films op Netflix in mei 2022!