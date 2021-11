We brengen je de beste films op Netflix in november 2021. Wat is er allemaal te zien deze maand?

Komedie, thrillers en films voor een leuk avondje vermaak. De keuze is er in het filmaanbod voor deze maand. In dit artikel geven we je overzicht van de nieuwe beste films op Netflix in november 2021. Het volledige overzicht, inclusief de bijbehorende trailers, check je hieronder.

We’re The Millers – 1 november

Een kleine dealer heeft een schuld aan zijn leverancier en besluit een grote hoeveelheid wiet vanuit Mexico te smokkelen. Hij stelt een nepfamilie samen als dekmantel.

Crazy, Stupid, Love – 1 november

Als Cal hoort dat zijn vrouw wil scheiden, begint hij met de hulp van een geraffineerde jonge vrijgezel schoorvoetend zijn nieuwe leven als alleenstaande.

First Daughter – 1 november

De dochter van de Amerikaanse president wil per se als een normale studente gaan studeren. Maar als je vader wereldleider is, is ‘normaal’ een relatief begrip.

The Departed – 1 november

Twee onervaren agenten uit Boston gaan undercover: de een binnen een bende van een charismatische Ierse maffiabaas, de ander als iemand die zijn eigen afdeling verraadt.

Mission Impossible: Rogue Nation – 1 november

Wanneer het IMF wordt ontbonden, lanceren Ethan Hunt en zijn bondgenoten hun eigen oorlog tegen het Syndicaat, een groep afvallige spionnen die uit zijn op vernietiging van de wereld.

Mission Impossible: Ghost Protocol – 1 november

Ethan Hunt en zijn team gaan weer op een dodelijke missie… om hun onschuld te bewijzen wanneer ze worden beschuldigd van het bombarderen van het Kremlin.

Hard Target 2 – 16 november

Een groep schurken jaagt op mensen in New Orleans voor kwade trappen. Wanneer de vader van een vrouw verdwijnt, vraagt ze “ragin’ Cajun” Chance Boudreaux om hem te vinden.

This is 40 – 16 november

In dit vervolg op ‘Knocked Up’ worstelt het echtpaar Pete en Debbie met de realiteit van ouder worden en van middelbare leeftijd worden.