Vies weer buiten hè. Vermoedelijk zal dat heel de maand een rol spelen. Oftewel, tijd voor de beste films op Netflix in oktober 2021.

Met de regen dat op het raam tikt en de kou buiten is het perfect weer om een film te kijken. Wat dat betreft wel zo fijn dat wij je De beste films op Netflix in oktober 2021 brengen. Want wat is er allemaal nieuw op Netflix in oktober als het gaat om films? We helpen je een handje op weg.

Legally Blonde (1 & 2) – 1 oktober

Om haar ex, een student aan Harvard, terug te winnen, schrijft Elle Woods zich in voor een rechtenstudie en zorgt voor de nodige verrassingen!

Get Rich or Die Tryin’ – 1 oktober

Hiphopster Curtis ‘50 Cent’ Jackson spat in zijn filmdebuut van het scherm in het indrukwekkende misdaaddrama Get Rich or Die Tryin’.

Marley & Me – 1 oktober

Een pasgehuwd stel krijgt levenslessen van hun labrador Marley die altijd in de problemen terechtkomt.

Mr & Mrs Smith – 1 oktober

John en Jane zijn op het eerste gezicht een doorsnee stel. Ze weten nog niet dat ze hetzelfde undercoverwerk doen: ze zijn allebei huurmoordenaars.

Fifty Shades Freed – 6 oktober

Een man met veel geld en een naïeve studente krijgen een intense relatie.

The Last Airbender – 10 oktober

In een wereld verwoest door de agressie van de Fire Nation, houdt een jonge jongen de sleutel om de vrede te herstellen.

De Slag om de Schelde – 15 oktober

In de Tweede Wereldoorlog raken de levens van een Britse zweefpiloot, een nazisoldaat en een verzetsstrijdster bij de Slag om de Schelde noodlottig met elkaar.

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – 17 oktober

Iedereen heeft het op Harley Quinn gemunt sinds haar relatie uit is tussen haar en The Joker. Ook haalt ze zich de woede van misdaadbaas Black Mask op de hals. Het gaat weer de goede kant op als Harley een verbond sluit met drie andere dodelijke vrouwen.

Dat waren ze. De beste films op Netflix in oktober 2021. Veel kijkplezier!