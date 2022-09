De beste films op Netflix in september 2022

Wat voor moois heeft Netflix in de aanbieding als het gaat om films in september 2022?

Eerlijk is eerlijk. De afgelopen maanden waren we niet bepaald onder de indruk van het filmaanbod op Netflix. De Amerikaanse streamingdienst voegde mondjesmaat nieuwe films toe, maar echt indrukwekkend was het niet. Helaas is deze maand niet anders. Voor september 2022 voegt Netflix slechts drie films toe, waarvan er eentje echt wel tof is. Maar ja, oordeel zelf!

Een Nederlandse film in vorm van Gek van Geluk. De Amerikaanse goochelaarsfilm Now You See Me en last but not least. Anna, te zien vanaf 12 september.

Gek van Geluk – 1 september

Om Lena te helpen die liefdesliedjes zonder inspiratie schrijft, huurt haar beste vriendin een acteur in om haar het hof te maken. Lena valt als een blok voor hem.

Now You See Me – 1 september

Enkele slimme goochelaars zijn de FBI alsmaar te slim af terwijl ze stelen van banken en de buit uitdelen aan hun publiek.

Anna – 12 september

Een misbruikte vrouw begint een nieuw leven als KGB-moordenares en gaat undercover als model in Parijs. Maar alle deals zijn van de baan als haar dekmantel wordt verraden.

Dit waren ze. De beste nieuwe films van Netflix in september 2022.