De beste films van Netflix in oktober - Apparata

Dit zijn de beste films van Netflix in oktober, er zitten zoals wel vaker weer enkele toppertjes tussen!

Gisteren kon je hier op Apparata lezen wat er zoal qua films en series in oktober naar Netflix komen. In dit artikel lichten we de films een stukje uitgebreider uit. De films die in oktober op Netflix verschijnen zijn zeker de moeite van het behandelen waard.

We pikten de beste eruit. Aan jou uiteindelijk de beslissing of ze gaat kijken of niet. Grote kans dat je ze al ooit gezien hebt. Er zitten enkele films tussen die alweer best oud zijn.

Seven – 1 oktober

Een doorgewinterde rechercheur en zijn nieuwe partner gaan wanhopig op zoek naar een moordenaar wiens gruwelijke misdaden zijn gebaseerd op de zeven hoofdzonden.

The Exorcist – 1 oktober

Wanneer een actrice begint te vermoeden haar dochtertje in de ban is van een boze geest, doet ze beroep op twee priesters om te proberen de demon uit te drijven.

The Shining – 1 oktober

Jack Torrance wordt krankzinnig en terroriseert zijn vrouw en zoontje als ze in een verlaten en griezelig hotel gaan wonen tijdens de wintermaanden.

Ook verderop in oktober zie je gave films op Netflix:

Aquaman – 17 oktober

Arthur Curry, de door mensen geboren erfgenaam van het onderwaterkoninkrijk Atlantis, gaat op een zoektocht om een oorlog tussen de werelden van de oceaan en het land te voorkomen.

Notting Hill – 23 oktober

Na een toevallige ontmoeting krijgt de gereserveerde boekhandelaar William Thacker een onwaarschijnlijke romance met Hollywood-icoon Anna Scott.

Dit waren de beste Netflix films van oktober. Veel kijkplezier deze maand!