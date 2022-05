De beste gangsterfilms voor dit weekend

Gangsterfilms zijn altijd populair geweest en nog steeds kijken we ze graag. Wij hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Dit weekend wordt het vrij lekker weer. Maar na een dagje in de zon is Netflixen ook wel lekker. Een gangsterfilm kijken behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Daarom hebben wij de beste ooit voor je op een rijtje gezet.

Beste gangsterfilms

Dit verzinnen we natuurlijk niet zelf. Maar we gaan uit van de recensies en reacties van de kijkers. Dat doen we via de Internet Movie Database (IMDb). Dit is een online databank met series, acteurs, videogames en films. Sinds 1998 is deze site in handen van Amazon.

Scarface

We beginnen met een oude, namelijk Scarface. Op IMDb heeft de film een 7,8 als cijfer. Dat is best opmerkelijk, want het is een film uit 1932. Toch kijken veel mensen de film nog. Het verhaal gaat over ‘Tony’, een gangster die met geweld opklimt in het criminele circuit in Chicago.

The Godfather 2

Ook niet echt nieuw, want de film komt uit 1974. Toch scoort het een hele keurige 9 op IMDb. De eerste film moet je ook even zien, voordat je deze kijkt. The Godfather 2 was overigens de grote doorbraak voor de acteur Robert De Niro. Het gaat over de jonge Vito Corleone die opgroeit in Sicilië en in het New York van 1910. En de film volgt Michael Corleone in jaren ’50 als hij het ‘familiebedrijf’ probeert uit te breiden naar Las Vegas, Hollywood en Cuba.

The Departed

Deze film komt uit 2006 en heeft een 8,5. De film is een remake van de Hongkongse misdaadfilm Infernal Affairs (2002). De hoofdrollen worden vertolkt door Leonardo DiCaprio, Matt Damon en Jack Nicholson. The Departed won vier Oscars. Het verhaal gaat over een dubbele mol, zowel bij de Ierse bende van Nicholson als bij de politie. En dit zorgt voor een aangename dynamiek.