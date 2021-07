De beste memes over Hamilton vs Verstappen op een rij

Het internet doet wat het internet meestal doet en we kunnen al genieten van een goede verzameling memes over de onenigheid tussen Hamilton en Verstappen.

De Formule 1-wereld is in rep en roer na de race op zondag. Wat een titanenstrijd tussen regerend wereldkampion Lewis Hamilton en potentiële wereldkampioen Max Verstappen had moeten worden, werd een crash tussen de twee. Hamilton kwam er mee weg en Verstappen eindigde na een klap van 51G in de bandenstapel.

Clash

Niet alleen tussen Verstappen en Hamilton is er daarom spanning, ook fans – met name van Verstappen – zijn niet te spreken over Hamilton tijdens de GP. Niet vanwege hoe hij ‘de crash veroorzaakte’, maar ook niet vanwege hoe hij daarna lekker feest ging vieren zonder dat er veel over Verstappen gezegd werd. Goed, oordelen vellen doe je zelf maar, het zorgt er in ieder geval voor dat Verstappen vs Hamilton hét internet-topic van het moment is.

Memes

En dan doet het internet waarvoor het het internet is: er komt een breed scala aan memes over de Verstappen vs Hamilton rel. Gelukkig voor ons mogen we daar nu van genieten. Wij zetten even de leukste memes over Verstappen vs Hamilton op een rij.

Oh ja, en als bijzaak kon good guy Sebastian Vettel, die nog even wat gemeentedienst-werk deed, ook nog op een gastrol rekenen: