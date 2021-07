De beste memes van Fast 9 op een rijtje - Apparata

Fast 9, de nieuwste Fast & Furious, is het mikpunt van spot. Wij zetten de beste memes van Fast 9 op een rijtje voor je.

Deel op deel worden de stunts in Fast & Furious gekker en gekker. Omdat de films zichzelf behoorlijk serieus nemen is het bijna een parodie op zichzelf. Fast 9 heeft wat dat betreft een nieuw niveau bereikt. Onder de fans heeft het in elk geval geen gewenst succes. Op IMDb is de rating voor Fast 9 op het moment van schrijven een matige 5,5 naar aanleiding van 25.000 stemmen.

Op onder andere 9GAG zijn een enorme bron aan memes te vinden die Fast 9 belachelijk maken. Wie zijn wij dan om deze niet met jullie te delen. Het is uiteindelijk aan jezelf of je Fast 9 ook in de bioscoop gaat zien. Verwacht lekker veel hersenloos vermaak, maar geen goede verhaallijn. Zelfs straatraces ontbreken in dit deel… waar het ooit allemaal mee begon.

F9: The Fast Saga draait op dit moment in de bioscoop. De film is te zien in 2D, 3D en 4DX. Op IMAX en met Dolby Cinema. Ondanks de grappige memes is de bioscoopknaller een succes. Er staan zelfs extra voorstellingen gepland. Of zijn we gewoon allemaal zo blij dat we eindelijk weer naar de bioscoop kunnen? Check de De beste memes van Fast 9 hieronder!