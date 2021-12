Netflix heeft weer een lading zelf geproduceerde film online gezet in 2021, maar wat zijn de beste?

Over Netflix Originals kun je discussiëren of het echt kwalitatieve films zijn. Feit is dat ze over het algemeen niet fantastisch scoren. Het lijstje met de beste Netflix films van 2021 is in elk geval zo samengesteld dat we minimaal een voldoende hebben meegenomen aan de hand van de IMDb score. Daar kwam de volgende top 10 uit voort.

1. tick, tick… BOOM! (IMDb 7.6)

Een veelbelovende theatercomponist van bijna 30 worstelt met liefde, vriendschap en de druk om iets fantastisch te realiseren voordat de tijd op is.

2. Don’t Look Up (7.3)

Twee astronomen gaan op mediatour om te waarschuwen dat er een allesvernietigende komeet op weg is richting de aarde. Maar niemand is geïnteresseerd in echt nieuws.

3. The Unforgivable (7.2)

Een vrouw komt vrij uit de gevangenis, maar de samenleving beschouwt haar verleden als onvergeeflijk. Ze gaat op zoek naar het zusje dat ze destijds moest achterlaten.

4. The Power of The Dog (7.0)

Een dominante maar charismatische rancher probeert de nieuwe vrouw van zijn broer en haar tienerzoon te intimideren, maar dan komen lang verborgen geheimen aan het licht.

5. Ferry (7.0)

Voordat Ferry Bouman drugsbaron werd, ging hij terug naar zijn geboorteplaats op een wraakmissie, waarbij zijn loyaliteit werd beproefd en hij een grote liefde ontmoette.

6. The Harder They Fall (6.6)

Nat Love wil wraak en slingert zich met zijn bende in het zadel om vijand Rufus Buck uit te schakelen, een meedogenloze misdaadbaas die net is bevrijd uit de gevangenis.

7. Army of the Dead (6.4)

Een groep huurlingen neemt de ultieme gok en waagt zich in het quarantainekamp van een door zombies geteisterd Las Vegas om de ultieme overval te plegen.

8. Red Notice (6.4)

Een FBI-profiler zit achter de meest gezochte kunstdief ter wereld aan en wordt met tegenzin zijn partner om een boef te pakken die hem altijd net een stap voor is.

9. The Guilty (6.3)

Een getroubleerde rechercheur is overgeplaatst naar de alarmcentrale. Na een noodoproep probeert hij de wanhopige beller te redden, met onverwachte gevolgen.

10. Bad Trip (6.6)

In deze comedy met een verborgen camera gaan twee beste vrienden op een wilde roadtrip naar New York en halen ranzige, ruwe grappen uit met mensen op straat.

En dat zijn ze. De beste Netflix films van 2021!