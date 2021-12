Aan de hand van de stem van duizenden mensen vormen we een lijstje met de beste Netflix series van 2021.

Ieder jaar pompt Netflix miljoenen in het produceren van eigen series. En de kwaliteit lijkt er ieder jaar beter op te worden. Het aanbod groeit in elk geval. Niet alleen van Amerikaanse bodem, maar ook internationaal. Denk aan het Koreaanse Squid Game, maar ook het Nederlands-Belgische Undercover is een pareltje van Netflix. Hieronder een overzicht de beste Netflix series van 2021. Aan de hand van duizenden stemmen via IMDb als bron. Wat valt op? Heel veel anime! Er is duidelijk kwalitatieve anime te vinden op Netflix.

10. Dota: Dragon’s Blood (IMDb 7.9)

Een getroubleerde, maar dappere Drakenridder moet zijn drakenkracht gebruiken om een dodelijke demon te stoppen in dit epische fantasyverhaal gebaseerd op de onlinegame.

9. The Baby-Sitters Club – seizoen 2 (8.0)

Ann M. Martins geliefde boeken krijgen een moderne update. Deze serie gaat over een groep vriendinnen en hun oppasbureau.

8. Gentefied – seizoen 2 (8.0)

Als hun buurt in LA begint te veryuppen, halen de Morales het onderste uit de kan om hun opa’s tacotent te redden – en hun eigen dromen te verwezenlijken.

7. Never Have I Ever – seizoen 2 (8.0)

Maitreyi Ramakrishnan schittert in Mindy Kalings comedy over volwassen worden. Met Poorna Jagannathan en Niecy Nash.

6. Squid Game (8.0)

De berooide en wanhopige Gi-hun wil snel geld verdienen en geeft zich op voor een mysterieus spel. Maar al in de eerste ronde gebeuren er verschrikkelijke dingen.

5. Outer Banks – seizoen 2 (8.4)

John B, JJ, Pope en Kiara storten zich na een storm halsoverkop in een gevaarlijk avontuur wanneer ze een geheimzinnig gezonken wrak vinden.

4. The Witcher – seizoen 2 (8.4)

Geralt van Rivia, een gemuteerde monsterjager die je kunt inhuren, is op weg naar zijn bestemming in een onstuimige wereld waarin mensen vaak slechter zijn dan monsters.

3. Sex Education – seizoen 3 (8.5)

Zijn moeder is therapeute, dus de onzekere Otis heeft alle antwoorden als het om seks gaat. De rebelse Maeve stelt voor een sekstherapiepraktijk op school te openen.

2. Tear Along The Dotted Line (8.8)

Een cartoonist in Rome met een gordeldier als geweten denkt na over zijn eigen leven en een mogelijke liefde, terwijl hij en zijn vrienden een treinreis maken.

1. Arcane (9.2)

Er heerst tweedracht tussen de zustersteden Piltover en Zaun. Een tweeling staat tegenover elkaar in een strijd tussen magische technologieën en botsende overtuigingen.

Dat waren ze, de beste Netflix series van 2021!