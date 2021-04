De beste nieuwe films op Netflix in april 2021 - Apparata

Prima popcorn vermaak in april 2021 op Netflix als het gaat om films. We zetten ze op een rijtje voor je.

Veel nieuwe films in april 2021 op Netflix. Klassiekers, maar ook wat jongere titels. In dit artikel zetten we ze op een rijtje voor je. Er zitten wat ons betreft een behoorlijk aantal titels tussen die het kijken waard zijn!

De films van Netflix in april 2021

Liar Liar met Jim Carrey uit 1997 is bijvoorbeeld zo’n klassieker. Een film die in zijn huidige vorm nooit meer gemaakt zou worden anno 2021. Ook The Big Lebowski is een echte klassieker. Check het volledige lijstje hieronder.

Shrek 1 & 2 – 1 april

Als een prinses uit de klauwen van een vuurspuwende draak gered moet worden, trekt Shrek met zijn grapjas van een ezel ten strijde.

The Big Lebowski – 1 april

Nietsnut Jeff ‘De Dude’ Lebowski belandt in een gigantische puinhoop van gebeurtenissen als hij wordt verward met een andere man, Lebowski.

Seed of Chucky – 1 april

De zoon van de duivelse poppen Chucky en Tiffany wekt zijn ouders uit de dood op en ontketent een nieuwe golf van moord en doodslag. Dit keer is Hollywood aan de beurt.

The Lost World: Jurassic Park – 1 april

Je zou denken dat dinosaurussen klonen hetzelfde is als met vuur spelen. En dat is ook zo.

Public Enemies – 1 april

In de nasleep van de Grote Depressie bloeit de misdaad op, en het is aan J. Edgar Hoover en de FBI om de criminelen in te rekenen.

The Life of David Gale – 1 april

Wanneer een Texaanse professor die tegen de doodstraf is, ten onrechte wordt beschuldigd van een misdaad, komt hij zelf in de dodencel terecht.

Ronaldo – 1 april

In dit portret van de beroemde Portugese voetbalheld Cristiano Ronaldo worden zijn carrière en privéleven in kaart gebracht en zien we hoe hij met de roem omgaat.

Liar Liar – 1 april

Na een noodlottige wens kan hij niet liegen. Deze louche advocaat moet snel handelen als hij de vloek wil doorbreken.

What Men Want – 8 april

Een sportagent loopt haar promotie mis en gebruikt haar nieuwe gave, de gedachten van mannen kunnen horen, om succesvol te worden in de mannenwereld van dit bedrijf.

En dat waren ze, de beste nieuwe films op Netflix in april 2021!