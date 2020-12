De beste nieuwe films op Netflix in december - Apparata

Open haard aan, lekker wijntje of biertje erbij en Netflix aan, dit zijn de beste films van december!

December is een maand van gezellig samenzijn. Dat zal er helaas in 2020 wat anders uitzien in vergelijking met voorgaande jaren. Netflix biedt gelukkig uitkomst. Of je nu in je eentje, met je geliefde of met een klein groepje een film gaat kijken. In de maand december heeft Netflix weer een aantal nieuwe films in het aanbod opgenomen. Dit zijn de beste.

Teenage Mutant Ninja Turtles – 1 december

Als New York in handen valt van de slinkse crimineel Shredder, kruipen vier onwaarschijnlijke misdaadbestrijders uit hun schuilplaats in de riool om de stad te redden.

Sherlock Holmes – 1 december

In deze bewerkte versie van Arthur Conan Doyle’s geliefde mysteryverhalen struint de excentrieke speurneus de straten van Londen af op zoek naar aanwijzingen.

She’s The One – 10 december

De tiener Viola probeert de leerlingen van de school van haar tweelingbroer ervan te overtuigen dat ze hem is in deze versie van Shakespeare’s Twelfth Night’.

The LEGO Movie 2: The Second Part – 26 december

Kort na de invasie onder leiding van Lord Business waarin Emmet de Kragle vernietigt met behulp van het stuk verzet, arriveren Duplo-aliens in het Lego-universum en dreigen ze te worden vernietigd. Emmet bouwt voor de aliens een hart als teken van vriendschap, maar men eet het op en eist meer.

The Flintstones – 31 december

In een parallelle moderne wereld uit het stenen tijdperk wordt een arbeidersgezin, de Flintstones, opgericht voor een leidinggevende baan. Maar ze leren dat met geld geen geluk kan worden gekocht. De Flintstones en de Rubbles zijn moderne families uit het stenen tijdperk. Fred en Barney werken bij Slate and Company.

E.T. the Extra-Terrestrial – 31 december

Een eenzame jongen krijgt een band met een liefdevol buitenaards wezen dat op aarde is gestrand en beschermt zijn nieuwe vriend tegen regeringstroepen terwijl hij hem probeert terug naar huis te gaan.

Bridget Jones’s Diary – 31 december

Bridget Jones (Renée Zellweger) is een gemiddelde vrouw die worstelt met haar leeftijd, haar gewicht, haar baan, haar gebrek aan man en haar vele onvolkomenheden. Als nieuwjaarsresolutie besluit Bridget de controle over haar leven te nemen, te beginnen met het bijhouden van een dagboek waarin ze altijd de volledige waarheid zal vertellen.

Dit waren de beste nieuwe films op Netflix in december. Veel kijkplezier!