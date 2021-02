De beste nieuwe films op Netflix in februari - Apparata

Netflix is zeker de moeite waard om aan te zetten qua films in februari. Er is namelijk voldoende keuze aan nieuwe content!

Iedere maand weer die vraag of Netflix wel of geen gave nieuwe content heeft. Voor februari kunnen we volmondig ja zeggen, want er zit voldoende leuks tussen. Althans, dat is onze conclusie. Misschien is jouw filmsmaak wel heel anders en zit er voor jou niets bij. Check dit artikel en oordeel vooral zelf. Hopelijk valt het niet tegen!

De films van Netflix in februari 2021

Er zitten een aantal bekende films tussen. Denk aan Inferno met Tom Hanks bijvoorbeeld, maar ook de klassieker American Pie. Te flauw voor woorden natuurlijk die laatste, maar op een saaie avond altijd prima om op te zetten voor hersenloos vermaak.

The Twilight Saga – 1 februari

Wanneer Bella bij haar vader gaat wonen, ontmoet ze Edward Cullen, een onsterfelijke vampier die geen mensenbloed drinkt. Ze worden meegesleept in een passionele romance.

The Truman Show – 1 februari

Truman Burbank is de ster van “The Truman Show”. Zonder dat hij het weet, wordt elk aspect van zijn leven 24 uur per dag uitgezonden.

Sausage Party – 1 februari

Nadat hij een gruwelijke ontdekking doet over het leven buiten de supermarkt, probeert een sympathieke worst de andere eetwaren te redden in deze ranzige comedy.

Inferno – 1 februari

Een Hardvard-symboloog met geheugenverlies is op de vlucht en moet aanwijzingen ontcijferen om een plaag te voorkomen die de wereldbevolking zou kunnen halveren.

The Lazarus Project – 15 februari

Ben dacht dat zijn leven voorbij was toen hij ter dood werd veroordeeld. Maar na zijn executie met een dodelijke injectie ontwaakt hij in een heel nieuwe wereld.

Annie – 15 februari

Net als in de populaire Broadwaymusical verovert Amerika’s lieveling opnieuw het hart van Daddy Warbucks met haar ongelofelijke optimisme.

American Pie – 15 februari

Deze hitcomedy volgt vier middelbare scholieren terwijl ze volwassen, oeps, ontmaagd worden.

Bean: The Ultimate Disaster Movie – 16 februari

De onhandige Mr. Bean wordt naar Los Angeles gestuurd om een beroemd schilderij te bewaken. Maar omdat hij nergens geschikt voor is, gaat alles op hilarische wijze fout.

The 40-year-old-virgin – 16 februari

Als hij 40 wordt, is er één ding dat Andy niet heeft gedaan en het irriteert de oversekste jongens op het werk, die besluiten hem aan de vrouw te helpen.

Jurassic Park trilogie – 16 februari

Wetenschap, sabotage en prehistorisch DNA botsen als gekloonde dinosaurussen uit hun verblijven in een geheim pretpark ontsnappen en op de bezoekers gaan jagen.

En dat waren ze, de beste nieuwe films op Netflix in februari!