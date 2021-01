De beste nieuwe films op Netflix in januari - Apparata

Het is geen topmaand waar je mond van open valt. Toch zijn er een aantal leuke nieuwe films op Netflix in januari te zien.

Het kan niet elke maand feest zijn, nietwaar? Januari is een ontnuchterende maand en dat zie je ook op Netflix. De nieuwe films en series die zijn toegevoegd zijn niet allemaal toppers. Een echte aanrader is Night Stalker. Een documentaire die niet zoetsappig in elkaar steekt over een seriemoordenaar in Los Angeles in de jaren tachtig.

De films van Netflix in januari

Maar in dit artikel gaan we het niet hebben over Netflix Originals, maar over de beste nieuwe films die in de streamingdienst in januari zijn toegevoegd. Dit zijn ze!

Zoolander – 1 januari

Maak plaats voor Derek Zoolander, VH1’s drievoudig model van het jaar. Hij verliest zijn gezicht als hippie-hunk Hansel een flinke stok steekt voor zijn titelprolongatie.

My Best Friend’s Wedding – 1 januari

Culinair recensent Julianne doet er stiekem alles aan om de bruiloft van haar vriend Michael en de rijke studente Kimmy te saboteren. Ze wil hem namelijk voor zichzelf.

Easy A – 14 januari

Als de reputatie van Olive op haar middelbare school verandert van anoniem in berucht, besluit ze een provocerende nieuwe persoonlijkheid aan te nemen.

I Still Believe -22 januari

Na de dood van zijn vrouw wordt het geloof van de christelijke singer-songwriter Jeremy Camp op de proef gesteld. Een biopic over liefde en verlies.

En dat waren ze, de beste nieuwe films op Netflix in januari!