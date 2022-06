De beste tech-gear voor op de camping

Nederlanders staan massaal op de camping, wij hebben een lijstje gemaakt van de beste tech-gear die jij dan kan gebruiken.

Lekker met de sleurhut op pad of met de tent in de kofferbak. Nederlanders houden er wel van om zo vakantie te vieren en zoeken graag de camping op. Om het leven aangenamer te maken, hebben wij een lijstje gemaakt van technologische apparaten die jij mee zou willen nemen.

Tech-gear voor op de camping

Op de camping kan het in de avond en de nacht koud worden. Niks ergers dan zitten koukleumen, dus we beginnen met een kachel.

Deze campingkachel heeft een batterij van 3.200 mAh om apparaten met meer dan 3 W aan vermogen op te laden. Het kan een liter vloeistof in 4,5 minuten koken, is verpakt tot de grootte van een waterfles van 32 oz en weegt slechts 2,06 lbs. De gepatenteerde verbrandingstechnologie van het bedrijf biedt een rookloos kampvuur voor het koken van maaltijden.

BioLite

Een lege batterij is natuurlijk een nachtmerrie. Het 3-in-1-aanbod van Mophie is een goede oplader voor mensen met meerdere Apple-apparaten. Het kan een draadloze iPhone, Apple Watch en draadloze AirPods zoals de AirPods Pro of AirPods 2e generatie opladen. Het wordt geleverd met een aantrekkelijke vilten draagtas met een USB-muuradapter en kabel. Een must have voor jullie Apple-fans.

Mophie

Een lekker muziekje, dat hoort er ook bij. Anker’s Soundcore Flare 2 is een van de best betaalbare, draagbare Bluetooth-luidspreker. Door de feestvibe kan het oplichten met veelkleurige verlichting. Het biedt 360-graden audiodekking voor iedereen rond het kampvuur en een batterij van 5.200 mAh die tot 12 uur meegaat. Het heeft de classificatie IPX7 waterdicht, dus je hoeft ook niet voorzichtig te zijn als je in een watergevecht terechtkomt.