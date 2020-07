De beste toetsenbord en muis voor je Mac? – review

Logitech heeft de MX Master 3 en MX Keys voor Mac aangekondigd. We zijn aan de slag gegaan met dit toetsenbord en de muis voor de Mac om erachter te komen hoe goed ze echt zijn.

Een goed begin is het halve werk. Zo is het ook met de apparatuur waar je mee werkt. Een werkdag kan zoveel comfortabeler eindigen als je kwalitatieve producten in huis haalt. Denk aan een goede bureaustoel, computer, geluidssyteem, maar natuurlijk ook een toetsenbord en muis. Voor Mac heeft Logitech de nieuwe MX Master 3 en MX Keys uitgebracht. Hoe bevalt deze combinatie?

Elk jaar schrijf ik duizenden artikelen voor onder andere Apparata en Autoblog. Ik zit zeker wel acht uur per dag te tikken achter mijn MacBook. Ik heb een thuiskantoor en werk met een aangesloten monitor van Samsung als hoofdscherm. Voor deze review ging ik de MX Master 3 en MX Keys uitgebreid testen. Twee nieuwe draadloze producten die nu ook speciaal voor de Apple Mac zijn geoptimaliseerd. Sterker nog, deze review is geschreven met deze twee producten.

Logitech MX Master 3 voor Mac

De MX Master 3 voor Mac is een bijzonder vormgegeven muis. Het ontwerp is zo bedacht om je maximale steun te geven tijdens een lange werksessie. De muis heeft een licht geribbelde structuur die grip geeft voor je handpalm. De linker en rechter muisknop zijn niet geribbeld en gewoon glad.

Het fijne van deze muis is dat er allerlei slimme knoppen opzitten die het leven wat makkelijker maken. Aan de hand van snelkoppelingen (die je zelf kunt instellen met compatibele programma’s) zweeft de cursor minder over het scherm. Met Google Chrome en Safari kun je bijvoorbeeld knoppen toewijzen voor vernieuwingen, vorige pagina , volgende pagina en het snel wisselen tussen tabbladen. Het vergt enige gewenning, maar eenmaal ingesteld werkt het geniaal. Het scheelt tijd én concentratie. Want je hoeft niet meer met je cursor gefocust te bewegen als je bijvoorbeeld een ander tabblad in Chrome wilt openen.

Je kunt de muis draadloos via Bluetooth of bekabeld via USB-C gebruiken. De batterij gaat tot 70 dagen mee en is oplaadbaar. Logitech heeft er heftige prijs van 109 euro aan gehangen. Maar als je bezig bent met de muis leer je die aanschafprijs te begrijpen. De muis is heel precies en ontzettend comfortabel. Ook na enkele uren werken is de muis fijn in de hand. Voor de meer geavanceerde gebruiker heeft de MX Master 3 tevens zijn handigheden. Je kunt snel wisselen tot drie verschillende computers. Ook werkt de muis met iPadOS.

Door het gebruikte materiaal blijft de MX Master 3 voor Mac ook koel, ondanks een eventuele warme binnenkant van je handpalm. Gezondheid mag best een prijskaartje hebben. Zeker de die-hard gebruiker heeft baat bij een muis die veel ondersteuning kan bieden. Wat dat betreft is de MX Master 3 voor Mac wat mij betreft een winnaar.

Logitech MX Keys voor Mac

Naast de muis, is er ook een toetsenbord. Deze kost eveneens 109 euro en geeft een vergelijkbare ervaring met de muis. Het is een draadloos toetsenbord dat tevens via een USB-C kabel bedraad gebruikt kan worden. Via USB-C moet je dit product ook weer opladen. De MX Keys voor Mac beschikt over slimme toetsenbord verlichting. Als je het toetsenbord niet gebruikt, blijft de verlichting uit. Kom je handen in de buurt van de toetsen gaat de verlichting automatisch aan. Je kunt de verlichting ook handmatig uitschakelen. Bijvoorbeeld als je overdag in een verlichte omgeving werkt.

Alle functionaliteiten die je op een Mac toetsenbord gewend bent, zitten op de Logitech MX Keys voor Mac. Het werkt daardoor naadloos samen met MacOS. De toetsen zijn zwaar en de aanslagen klinken gedempt. Je kunt dus prima naast iemand typen. Deze persoon zal zich niet storen aan het minimale geluid van het toetsenbord. Net als de MX Master 3, voelt deze MX Keys kwalitatief aan. De toetsen en behuizing zijn mooi afgewerkt en geven een goed gevoel. Een nadeel is wel dat het toetsenbord altijd plat ligt op je bureau. Je zult los een polssteun moeten kopen als je liever met een ‘schuin’ toetsenbord werkt.

Conclusie

Deze twee nieuwe producten van Logitech zijn een echte aanrader voor de doorgewinterde Mac-gebruiker. Ik zou het niet aanbevelen aan een gewone consument met een MacBook Air. Ben je echter een persoon die werkt in een kantooropstelling met een aangesloten scherm, dan is dit een prima aankoop. Voor 109 euro per stuk is het wel een serieuze investering. Daar staat tegenover dat je kwaliteit, comfort en mooi materiaal in huis haalt.

De Logitech MX Master 3 en Logitech MX Keys voor Mac zijn vanaf heden verkrijgbaar. Je kunt onder meer terecht bij Amac, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Amazon, CentralPoint en de webshop van Logitech.

Pluspunten

Twee producten die prettig samengaan

Mooie, kwalitatieve behuizing

Vele instelmogelijkheden voor de MX Master 3

Hoog niveau van comfort

Minpunten