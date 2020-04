De Bitcoin wordt aangevallen

Wees dus nu alert als je van de komende koersstijging wilt profiteren.





Het lijkt vandaag een bijzonder rustige beursdag als je de koersen een beetje volgt, maar de schijn bedriegt. De Bitcoin (BTC) maakt zich namelijk aan één kant klaar voor forse koersstijgingen, terwijl er aan de andere kant liefst 49 aanvallers wachten als je via Google Chrome met de digitale munt aan de slag wilt. Wij zetten de zaken op een rij.

Live cryptokoersen tonen stilte voor de storm

Als we de live cryptokoersen, die ik vandaag om 14.15 uur vastlegde, bekijken lijkt er op het eerste gezicht niet veel aan de hand.

De Bitcoin (BTC) en vijf belangrijkste andere cryptomunten bewegen allemaal binnen een bandbreedte van een procent resultaat ten opzichte van gisteren en dat is, zeker binnen de cryptomarkt, een zeer kalme handelsdag. Toch bedriegt de schijn.

Maakt de Bitcoin zich op voor een koersstijging?

Als we de korte opleving rond Pasen even vergeten worstelt de munt al meer dan een week om boven de psychologische grens van $ 7.000,- te komen. Dat blijkt lastig en daarmee beweegt de koers vooral horizontaal. Aangezien de trend van de koers nooit horizontaal is, maar schuin (in dit geval omhoog) loopt zal de koers van de Bitcoin dus logischerwijze binnenkort sterk gaan bewegen. Vraag is natuurlijk of de Bitcoin onder de trend door duikt en daarmee op weg gaat naar nieuwere koersverliezen of dat de munt juist de gelegenheid grijpt om flinke koersstijgingen te noteren.

Volgens analisten is dat laatste het geval en staat de koers op het punt van ontploffen. Uit hun analyses blijkt dat grotere beleggers hun cryptomunten van de beurzen halen en bewaren in wallets. Daarmee anticiperen zij op een waardestijging en dus een koersstijging. De munt heeft ruimte voor een koersstijging tot boven de $ 7.000,-. Daarna heeft men het vertrouwen van de markt nodig om door te stoten naar $ 7.500,- en dan zijn we terug op het niveau van de Paaspiek. De recente geschiedenis laat ons zien dat de Bitcoin meerdere pogingen nodig heeft om zich definitief door een weerstand heen te vechten. De verwachting is dan ook dat een aanval op $ 7.500,- niet direct succesvol is. Wanneer je dus in deze tijden de koersen goed volgt zijn er mogelijkheden om in een stijgende en dalende markt te profiteren.

49 Bitcoin aanvallers in Google Chrome extenties gespot

Als je de koersen volgt via de Google Chrome browser is voorzichtigheid geboden. Er zijn namelijk regelmatig extenties te vinden die je via een koppeling met jouw cryptowallet makkelijker laten handelen. Dat gemak blijkt echter vooral aanwezig voor de cryptocriminelen die hierachter zitten. Zij hebben deze extenties namelijk ontwikkeld om jouw data te stelen en met die data jouw cryptowallet leeg te roven, tenminste als het bedrag hoog genoeg is. Dat is weer eens wat anders dan het letterlijk vissen naar Bitcoin-miljoenen. Overigens zijn er zojuist weer 49 door Google verwijderd, maar de ervaring leert dat de extenties onder een andere naam weer snel terug kunnen zijn.