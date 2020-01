De Brexit is in deze markt al merkbaar

Sombere vooruitzichten voor Nederlandse en Britse techfanaten...





Vannacht om middernacht is het zover. De lang gehoopte of gevreesde Brexit (afhankelijk van wie je spreekt) is een feit en om middernacht stapt Groot Brittanië officieel uit de EU. Nu lijkt er nog weinig aan de hand aangezien men een overgangsperiode van 11 maanden heeft afgesproken.

Toch laat de Britse regering er geen gras over groeien. Zij begint al direct met het waarschuwen van gevoelige branches om op tijd te zijn. Een van die branches is de Telecom-sector. Zo waarschuwt de Britse overheid dat de gratis dataroaming binnen de Europese Unie wel eens afgelopen kan zijn als we de volgende serie oliebollen tot ons nemen. Dat geldt andersom natuurlijk ook. Ook Nederlandse providers zouden zo maar weer een vergoeding kunnen rekenen voor het roamen van data in Groot-Brittanië.

Hoewel de providers aangeven dat ze er alles aan zullen doen om prijsstijging te voorkomen houden we een slag om de arm. Het blijkt namelijk dat men zelfs nu nog onder de gratis roaming uit probeert te komen.

Dit is niet het enige probleem dat er voor de telecom-sector gloort. De smartphones worden aan de overkant van de plas namelijk zo duur dat steeds meer mensen overschakelen op tweedehands toestellen. Waar nu nog geen 17% van de ondervraagden hun toestel tweedehands koopt verwacht zo’n 60% dat de prijsstijging hen daar volgend jaar wel toe zal nopen. Wanneer er geen goede afspraken over tarieven worden gemaakt zullen de kosten verder de pan uit rijzen. De connectiviteitsproblemen zullen wij dan ook gaan merken in de communicatie met Engeland.

Hoe de Brexit ineens doorwerkt in de kleinste details zien we ook aan de port van de iPhone. De Europese Unie maakt namelijk vaart met de al eerder aangekondigde verplichting om de C-Lightning port te vervangen door de USB-C kabel. Wanneer de Engelsen dadelijk anders besluiten wordt de maatregel ineens een stuk minder effectief aangezien het gebruik van verloopstukjes dan een stuk minder teruggedrongen wordt.

Welke tech-problemen voorzie jij door de Brexit?