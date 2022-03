De Call of Duty map ‘Verdansk’ komt echt niet terug!

Activision

Slecht nieuws voor de fans van de map Verdansk in Call of Duty, want hij zal niet terugkomen. Ze willen wel, maar het kan niet. Lees hier waarom.

Veel spelers van het spel Call of Duty: Warzone hebben goede herinneringen aan de map Verdansk. Deze is toen Vanguard kwam vervangen door de map Caldera. Ook een hele gave map, maar toch vinden veel gamers dat Verdansk terug moet komen. Maar het blijkt dat dit heel moeilijk gaat worden.

Call of Duty map Verdansk

Kleine kans dus dat de map terugkomt. Dit komt volgens Josh Bridge, die bij Raven Software werkt, door een technisch probleem. Hij zei dit in een stream over het spel. Bridge zei dat het team de map graag weer zou terug zien in de game, maar dat het simpelweg teveel zal vragen van je console. De install en de reinstall zijn supergroot. Overigens, dat is nu al het probleem. Nog groter maken is dus vragen om problemen. Je harde schijf kan het gewoon niet aan. Je zou dit kunnen oplossen door de mappen te veranderen en de game opnieuw te downloaden als je van map zou willen wisselen.

Dat gaat natuurlijk niemand doen. Dit kost gewoon veel te veel tijd. Dat beseft de ontwikkelaar, want dit zou betekenen dat veel spelers het spel minder gaan spelen. Of zelfs helemaal niet meer. Dat is niet goed voor de inkomsten, dus het is een kleine kans dat ze dit alternatief gaan aanbieden.

Alternatief

De ontwikkelaar werkt op dit moment aan Call of Duty Warzone 2. Dit duurt nog wel een tijdje, want we verwachten de game eind dit jaar. Die zal dan het huidige spel moeten vervangen. Het zou goed zijn als ze dit probleem van schijfruimte meenemen. Elke keer bij een nieuwe versie komen er technische verbeteringen en het zou zomaar kunnen dat hierdoor meer ruimte wordt gemaakt om meerdere mappen te downloaden. Laten we het hopen…