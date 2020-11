De camera van de iPhone 12 Max is enorm! - Apparata

Hij is moeilijk te missen, de camera van de iPhone 12 Max. Uit onderzoek blijkt het een enorme unit te zijn.

De spiegelreflex thuislaten en lekker met je smartphone foto’s nemen. Het kan prima anno 2020 met al die schitterende smartphones die op de markt verschijnen. Een goede camera vereist een stel goede lenzen. In het geval van Apple heeft het Amerikaanse techbedrijf gekozen voor grote units met de iPhone 12 Max camera. Het resultaat verraste ook de onderzoekers van iFixit.

De hardware experts hebben het nieuwste iPhone vlaggenschip vakkundig uit elkaar gehaald. Volgens hun bevindingen heeft de iPhone 12 Max een camera met zelfvertrouwen. Oftewel, die lenzen op de achterkant van de telefoon. Daar kun je gewoon niet omheen.

Volgens iFixit is de sensor van de iPhone 12 Max ongeveer 47 procent groter dan die van de gewone iPhone 12. De resolutie is met 12 megapixel gelijk gebleven aan zijn voordeligere broertje. Wat ook een grote bijdrage levert aan het formaat van de camera is de optische beeldstabilisatie.

Al met al moet dit resulteren in een puik resultaat als je foto’s of video’s maakt. Maar goed, dat mag ook wel voor het geld dat je moet betalen hoor ik je denken. Prijzen voor de iPhone 12 Max beginnen namelijk bij een heftige 1.259 euro.