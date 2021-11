De crypto ‘dwaas-theorie’ wordt steeds relevanter!

Investeerders in crypto hanteren vaak de dwaas-theorie om winsten te boeken. Wil je weten wat dit is? Lees dan verder.

Mad Money is een populaire show in Amerika. De gastheer van Mad Money, Jim Cramer, heeft wat advies voor crypto-investeerders. De voormalige hedgefondsmanager die medeoprichter was van Thestreet.com, een website voor financieel nieuws, heeft het vaak over crypto. Daar heeft hij dan ook veel geld mee verdiend.

Crypto dwaas-theorie

De presentator zei afgelopen week: ‘Zolang je de zeer reële mogelijkheid erkent dat de hele investeringszaak voor crypto berust op de grotere dwaastheorie, heb je mijn zegen om erover te speculeren’.

De grotere dwaastheorie stelt dat de prijs van een digitale munt wordt bepaald door of je het op een later tijdstip voor een hogere prijs kunt verkopen. De theorie verwijst naar het idee dat je geld kunt verdienen door een munt te kopen, omdat er iemand is die het uiteindelijk tegen een hogere prijs van je wil kopen. Cramer zei eerder dat hij veel digitale munten gekocht had ter afdekking tegen inflatie (hogere prijzen in het algemeen). Vroeger deden grote investeerders dit met goud.

Gokken

Cramer deelde verder: “Ik heb geen Bitcoin of Ethereum gekocht als inflatieverzekering. Eerlijk gezegd was ik aan het gokken. Ik gokte gewoon op de psychologie van de massa, en ik heb geen idee waarom deze dingen omhoog gingen, behalve dat er veel overenthousiaste mensen zijn die hoog willen kopen en hoger willen verkopen.” Hij legde uit: Ik houd vast aan mijn Ethereum omdat ik geloof dat er miljoenen grotere dwazen kunnen zijn. Ik denk dat dat een goede gok is.

Daar kan hij best wel gelijk in hebben. De crypto– markten draaien voornamelijk op emotie. En hoe meer mensen er aan mee doen, hoe relevanter de dwaas- theorie gaat worden.