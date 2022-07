De Deutsche Bank heeft een voorspelling gedaan waar Bitcoin heengaat

De Deutsche Bank is een organisatie met aanzien en het heeft nu een voorspelling gedaan over Bitcoin.

De Deutsche Bank heeft voorspeld dat de prijs van Bitcoin tegen het einde van het jaar met bijna 40% zal stijgen van het huidige niveau tot $ 28K. De analisten van de bank waarschuwden ook dat “de crypto-vrije val zou kunnen doorgaan”.

Bitcoin-prijsvoorspelling van Deutsche Bank

De bank heeft naar verluidt voorspeld dat de prijs van Bitcoin tegen het einde van het jaar zal stijgen tot $ 28.000, meldde Bloomberg, daarbij verwijzend naar een analyse van de senior econoom en marktstrateeg van de bank Marion Laboure en onderzoeksanalist Galina Pozdnyakova. Op basis van hun analyse zal de prijs van bitcoin 38% stijgen ten opzichte van de huidige prijs van ongeveer $ 20.000, gezien hoe nauw BTC handelde met Amerikaanse aandelen.

Ze merkten op dat cryptocurrencies sinds november gecorreleerd zijn aan benchmarks zoals de technisch zware Nasdaq 100 en de S&P 500. De S&P 500 is sinds het begin van het jaar met 21% gedaald. De strategen van Deutsche Bank verwachten dat de index tegen het einde van het jaar zal herstellen tot het niveau van januari. Maar ja, voorspellingen blijven voorspellingen.

Vergelijkingen

Laboure en Pozdnyakova vergelijken Bitcoin met diamanten, in plaats van met goud, zo meldt de publicatie. Ze verwezen naar het verhaal van De Beers. Dit is een groot bedrijf in de diamantindustrie dat in staat was de perceptie van de consument over diamanten te veranderen door middel van reclame-inspanningen.

“Door een idee in plaats van een product op de markt te brengen, hebben ze een solide basis gelegd voor de diamantindustrie van $ 72 miljard per jaar, die ze de afgelopen tachtig jaar hebben gedomineerd”, detailleerden de analisten: wat voor diamanten geldt, geldt voor veel goederen en diensten, waaronder Bitcoins. Nu maar afwachten of het ook echt zo is.