De digitale munt Ethereum heeft een probleem!

Alle koersen van de digitale munten zitten in een neerwaartse spiraal, maar Ethereum heeft een ander groot probleem.

Ethereum is die andere grote munt en staat op positie nummer twee. Natuurlijk achter Bitcoin. Beide munten hebben de afgelopen tijd aanzienlijke waarde moeten inleveren. Maar dat is niet het grootste probleem op dit moment met Ethereum. In een notitie van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan staat dat de munt het risico loopt de decentralized finance -dominantie te verliezen. Dit als gevolg van het onvermogen om snel effectieve schaaloplossingen te produceren.

Ethereum heeft een probleem

Nikolaos Panigirtzoglou, directeur van de wereldwijde marktstrategie bij de bank, heeft deze notitie mede geschreven. Hij verklaarde tevens dat andere nieuwe blockchains met slimme contracten dit marktaandeel innemen. In plaats van op Ethereum-zijketens of andere op Ethereum gebaseerde oplossingen. Dit is een bedreiging voor de munt.

De bank verwacht dat Ethereum het komende jaar mogelijk zijn dominantie op het gebied van gedecentraliseerde financiën zal blijven verliezen. Dit komt in gevaar vanwege de problemen die Ethereum heeft gehad met het opschalen van zijn netwerk.

Opschalen

De analisten van de bank verwachten dat wat nodig is voor het Ethereum-netwerk om zijn dominantie te behouden, te laat kan komen. De digitale munt heeft zich gecentreerd op een L2 (Layer 2)-gerichte roadmap, die de opkomst van rollups en zijketens ondersteunt. Dit om te proberen alternatieven te vinden voor de intensieve activiteit en hoge kosten die plaatsvinden op de Layer 1-blockchain.

Zelfs met deze strategie is het percentage defi-dominantie, dat begin vorig jaar op bijna 100% werd geschat, gedaald tot een schatting van 70% van de markt op dit moment. Nieuwe uitdagers die het slimmer doen nemen happen uit de marktdominantie. Dit kan dus doorzetten, wat Ethereum in een lastige positie brengt.