De ‘domme telefoon’ is weer in opmars

Soms is achteruitgang ook vooruitgang. Er wordt opmars gemerkt in het aantal ‘domme telefoons’ dat gebruikt wordt.

Alles is tegenwoordig slim. Apparatuur is enorm geavanceerd en kan vele taken van je overnemen. Neem je smartphone: die heet ‘smart’ omdat ‘ie veel meer kan dan alleen bellen. Internetten, sociale media, filmen en fotograferen: hij kan het allemaal. Voor sommige mensen om gek van te worden.

Voor- of achteruitgang?

Dat en meer zorgt ervoor dat je telefoon eens een keer dommer moet worden. Daarvoor hoeft helemaal het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, natuurlijk. Voor de smartphone hadden we allemaal een domme telefoon. Eentje waarmee je kon bellen en sms’en. Het lijkt erop dat alle nostalgische gevoelens leiden tot een opmars van deze zogenaamde domme telefoon. BBC News haalt het voorbeeld aan van een 17-jarige die het leven leuker vindt met een domme telefoon. Het zorgde ervoor dat eens werd gekeken naar of diegene de enige is.

Opmars domme telefoon

Het antwoord op die vraag: nee. Volgens onderzoek werd er in 2021 ten opzichte van 2018 zo’n 89 procent meer naar gezocht. Ook zijn er ongeveer een miljard domme telefoons verkocht in recente jaren. Eén op de tien mobielgebruikers in 2021 heeft een domme telefoon. Redenen voor de opmars van de domme telefoon? Recent is er veel interesse voor de domme telefoon op TikTok en een grote groep mensen heeft vroeger zo’n ding gebruikt. Nostalgie telt dus ook mee. Tevens heeft Nokia olie op het vuur gegooid met de lancering van hun ‘nieuwe’ 3310, die de nostalgie nogmaals aanwakkerde. Ook geeft het mensen rust dat de telefoon tegen een stootje kan en meerdere dagen op één acculading kan. En natuurlijk het gebrek van constant appjes, DM’s en onzin op je scherm.

Meer domme telefoons dan ooit dus. Zou jij nog weer teruggaan naar de vorige generatie telefoons?