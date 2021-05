De dunste 15-inch gaming laptop is hier, aldus Razer - Apparata

Ongelofelijk dun, maar toch krachtig genoeg om te gamen met deze nieuwe 15-inch laptop van Razer.

De beste game ervaring heb je natuurlijk op een desktop. Logisch, want in zo’n kast kun je lekker veel hardware proppen. Gamen op een laptop is wat dat betreft wat lastiger, maar er is door de jaren heen een hoop anders geworden. Inmiddels kun je zelfs indrukwekkende hardware in een kleine laptop behuizing krijgen. Het bewijs is deze dunne 15-inch Razer gaming laptop.

De nieuwe Razer Blade 15-inch Advanced laptop is uitgerust met een Intel Core i9 11900H processor, Nvidia RTX 3080 GPU en 16 GB werkgeheugen. Dat is overigens één van de meer uitgedoste uitvoeringen. Er zijn ook voordeligere instappers te vinden. Het 15-inch scherm is haarscherp dankzij 4k ondersteuning en het is ook nog eens aanraakgevoelig.

Met een dikte van slechts 15.8mm is het een ontzettend dunne laptop. Het scheelt zelfs een hele millimeter in vergelijking met de vorige generatie. Verder heeft de webcam een upgrade gehad naar 1080p. Das weer handig voor streamen, of als je gewoon een vergadering hebt met werk. Je hoeft immers niet 24/7 te gamen met dit ding.

Prijzen beginnen bij 2.299 dollar voor de instapper van de 15-inch Razer laptop en lopen op tot en met 3.399 dollar. Dit zijn de Amerikaanse prijzen. Hier in Nederland zal het nog wat duurder uitpakken.