De dunste tablet ter wereld is nu te bestellen [video]

Je kunt aantekeningen blijven maken alsof je op papier werkt.





reMarkable doet als techfabrikant wellicht niet direct een belletje rinkelen. Het is dan ook al even geleden dat we iets van dit bedrijf vernamen. In 2016 kondigden zij aan dat zij met hun tablet, de reMarkable, het gat tussen papier en tablet wilden dichten. Hoewel de tablet enthousiast ontvangen werd was er ook wat kritiek. Inmiddels heeft men een aantal jaar de tijd genomen om aan een opvolger te werken en de reMarkable 2 is het resultaat.

Inmiddels is het apparaat gelanceerd en zelfs in de voorverkoop te bestellen. Het moet gezegd, de prestaties zijn, als de tablet het waar kan maken inderdaad opmerkelijk. Zo produceert men de dunste tablet ter wereld met een dikte van slechts 4,7 millimeter. Volgens de fabrikant is dat gedaan om ervoor te zorgen dat de ervaring zo veel mogelijk is alsof je op papier schrijft. Ondanks het dunne ontwerp is de tablet voorzien van een 3000 mAh batterij die ervoor zorgt dat het apparaat tot 2 weken meegaat.

Om veel documenten te kunnen raadplegen en bewerken werkt men met Cloud-oplossingen, maar toch is er een opslagcapaciteit van 8GB ofwel 100.000 pagina’s voorzien. Het apparaat ondersteunt 33 talen, waaronder het Nederlands. Het menu is echter alleen in het Engels weer te geven.

Een van de meest in het oog springende mogelijkheden is het omzetten van handgeschreven tekst in digitale notities. Zo kun je op de tablet aantekeningen maken die het apparaat vervolgens omzet in een digitale weergave (zie hierboven), maar er is meer mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld ook met de marker ‘handgeschreven’ aantekeningen maken op de digitale stukken van iemand anders. Deze worden dan ook gedigitaliseerd en opgeslagen. Ook is er uiteraard gedacht aan opties om het lezen en schrijven zo natuurlijk mogelijk te houden. Hoe dit kan werken zie je in deze presentatievideo.

Om de tablet optimaal te laten functioneren heb je een marker nodig. Deze komt in twee varianten, een basisvariant en een uitgebreidere, waarbij je de marker ook als gum kunt gebruiken om aantekeningen weg te halen. Ook beveelt men een speciale beschermhoes aan om het dunnen apparaat te beschermen.

ALs introductie-aanbieding krijg je nu in de voorverkoop de reMarkable 2 met marker en folio voor bescherming voor EUR 399,-. Het apparaat wordt dan in juli bezorgd. Overigens is de gratis marker de basisuitvoering. De versie met gum kun je voor EUR 40,- bijbestellen. Wat denk jij, hebben andere tablets, zoals de per ongeluk gelekte iPad Pro’s er een concurrent bij?

Bron en beeld: remarkable.com