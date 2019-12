De dure Mac Pro is nog een stukje duurder geworden

Nog duurder?!

Eerder deze maand presenteerde Apple de gloednieuwe Mac Pro. Een supercomputer voor een superprijs. Apple richt zich met de Mac Pro dan ook niet op doorsnee consumenten, maar op professionals zoals muziekproducers en videobewerkers.

Als je ging spelen in de configurator kon je uitkomen op een maximaal bedrag van 63.127,98 euro. Destijds was 4 TB de meeste opslag dat je kon krijgen in de Mac Pro. Apple heeft nu de mogelijkheid toegevoegd om 8 TB te krijgen op de Mac Pro. Dit drijft de prijs nog verder omhoog.

Met deze nieuwe optie komt de prijs uit op 64.567,98 euro. Dat is inclusief optionele software zoals Final Cut Pro X en Logic Pro X. Het is de eerste keer dat de configuratie van de Mac Pro na release kan worden uitgebreid, maar zeker niet de laatste keer. De verwachting is dat Apple in een later stadium met nog meer opties gaat komen voor deze computer. Gaan we uiteindelijk naar 70.000 euro?